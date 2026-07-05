Edin Terzic zanja dos bajas y confirma a 30 jugadores: las cuatro excepciones del Athletic

Ángel Cotán 05 JUL 2026 - 21:07h.

El técnico anuncia su equipo inicial para la pretemporada

Edin Terzic señala a cuatro futbolistas y deja un caso de mercado abierto en el Athletic

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El Athletic Club 2026/27 comenzará a rodar este lunes. Lezama será el centro de operaciones de un Edin Terzic que aterriza en Bilbao con mucho trabajo por delante. Tras una amplia etapa con el Txingurri en el banquillo, el preparador de Menden realizará una importante reestructuración en la plantilla rojiblanca que ya empieza a dibujarse oficialmente.

Mientras la dirección deportiva que lidera Mikel González trabaja en varias operaciones, Edin Terzic zanja dos bajas sobre las que se ha especulado en los últimos días y por las que parece que podría haber novedades sobre alguna de ellas. Además, el técnico germano confirma a 30 jugadores sin obviar cuatro excepciones.

Edin Terzic zanja dos bajas y confirma a 30 jugadores en el Athletic

Unai Gómez y Unai Vencedor encarnan las primeras bajas de los leones en la fase inicial de la pretemporada. Así lo informó el propio club al recordar las cuatro excepciones mundialistas: "El técnico alemán comienza su trabajo con 30 jugadores, a expensas de los cuatro mundialistas. Iñaki Williams, ya eliminado con Ghana, estará presente mañana en Lezama y después comenzará su periodo vacacional. Habrá que ver la duración en el torneo de su hermano Nico, Unai Simón y Aymeric Laporte para conocer su incorporación. Por diferentes motivos y con permiso para ello, tanto Unai Gómez como Unai Vencedor se ausentarán al trabajo".

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Así las cosas, Edin Terzic confirma a los siguientes 30 jugadores en el Athletic Club: Julen Agirrezabala, Alex Padilla y Mikel Santos; Jesús Areso, Andoni Gorosabel, Hugo Rincón, Yeray Álvarez, Dani Vivian, Aitor Paredes, Iker Monreal, Yuri Berchiche, Adama Boiro y Johaneko Jean Louis; Mikel Vesga, Iñigo Ruiz de Galarreta, Alejandro Rego, Beñat Prados, Mikel Jauregizar, Beñat Gerenabarrena, Oihan Sancet, Peio Canales y Selton Sánchez; Álex Berenguer, Robert Navarro, Nico Serrano, Álvaro Djaló, Elijah Gift, Gorka Guruzeta, Maroan Sannadi y Urko Izeta.