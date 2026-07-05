Charles Leclerc gana en un nuevo drama de Kimi Antonelli: las notas del GP de Silverstone

Alberto Cercós García 05 JUL 2026 - 17:46h.

Charles Leclerc se hace con la victoria en Silverstone, tras una carrera dramática para Kimi Antonelli y Max Verstappen

La 'gran mejora' de Aston Martin no será suficiente para Fernando Alonso: estiman dos segundos

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Cuando parecía que la Fórmula 1 relanzaba todo su potencial haciendo mejoras significativas en el nuevo reglamento, llega Silverstone haciendo que la cruda realidad sea durísima. Más allá de lo positivo que es para Charles Leclerc y Ferrari volver a la senda de la victoria, lo visto en el trazado británico está muy lejos de lo que los espectadores esperan de este deporte. El monegasco logra un triunfo importantísimo, y es que no ganaba desde el pasado Gran Premio de Austin de 2024. Leclerc devuelve a Ferrari a lo más alto tras una carrera muy buena para él: nada más apagarse el semáforo ya se colocó líder y absolutamente nadie pudo plantarle cara.

Por momento, el doblete de Ferrari con Lewis Hamilton era algo más que previsible. Sin embargo, ya en las últimas vueltas, problemas con Kimi Antonelli y Max Verstappen condenaron por completo esa opción. Hamilton se ha tenido que conformar con la tercera posición, ya que es George Russell quien ha terminado segundo. Los dos otros pilotos mencionados, Antonelli y Verstappen, sufrieron en el tramo final de la prueba. El aún líder del Mundial, cuando rodaba segundo y de manera sólida, tuvo un problema aerodinámico que le condenó a terminar la carrera fuera de los puntos; el neerlandés de Red Bull, por su parte, perdió el control del monoplaza y terminó en la grava.

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Para los españoles... nada nuevo bajo el sol de Silverstone. Drama absoluto para un Fernando Alonso que ya tuvo un inicio muy complicado por problemas en el AMR26 -finalmente fue decimoctavo- y algo mejor Carlos Sainz, quien ha finalizado en duodécima posición.

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