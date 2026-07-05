El dato goleador de Kylian Mbappé en las eliminatorias es demoledor: suma los mismos que Klose y Messi juntos

Alberto Cercós García 05 JUL 2026 - 11:50h.

Con un nuevo gol, Kylian Mbappé entra en la historia de los Mundiales: sus cifras son estratosféricas

Cuadro del Mundial 2026 y cruces de cuartos de final: partidos, fechas y horarios

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Kylian Mbappé continúa agrandando su leyenda en la Copa del Mundo. El delantero francés está firmando un Mundial 2026 extraordinario y volvió a ser decisivo en los octavos de final al marcar este sábado frente a Paraguay, un tanto que permitió a Francia seguir avanzando en la pelea por el título. Ese gol no solo confirma su excelente estado de forma, sino que también le permite alcanzar una cifra histórica: ya suma 11 goles en rondas de eliminación directa del Mundial, un registro sin precedentes entre los grandes goleadores del torneo. Con apenas 27 años, Mbappé sigue acumulando actuaciones decisivas en los partidos de máxima exigencia y amenaza con seguir ampliando una marca que ya lo sitúa en una dimensión única.

Los datos de Mbappé que superan cualquier expectativa

La magnitud del dato se entiende al compararlo con otras leyendas. Los 11 goles de Mbappé en eliminatorias igualan exactamente la suma de los conseguidos por Miroslav Klose (5) y Lionel Messi (6), los otros dos integrantes del podio de máximos goleadores de la historia de los Mundiales. Ningún otro futbolista ha mostrado un impacto semejante en los encuentros a vida o muerte de la competición. Desde su debut en Rusia 2018, el atacante francés ha convertido las fases finales en su escenario favorito, siendo determinante tanto en el camino hacia el título mundial de 2018 como en la final de Qatar 2022 y ahora en la edición de 2026.

Su influencia es tan extraordinaria que incluso supera a la de muchas selecciones enteras. Desde que debutó en un Mundial, Mbappé ha marcado 11 goles en eliminatorias, una cifra que, si representara a un país, lo convertiría en la cuarta selección con más tantos en fases de eliminación directa durante ese periodo. Solo Argentina (16), y la propia Francia sin contar los goles de Mbappé (14), además de Croacia (12), lo superan. El delantero francés iguala prácticamente el rendimiento colectivo de las grandes potencias, por delante de Brasil, Bélgica e Inglaterra (10 cada una), una muestra más de que su peso competitivo en la Copa del Mundo ya es histórico.