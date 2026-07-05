Joaquín Anduro 05 JUL 2026 - 01:10h.

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El segundo enfrentamiento de octavos de final del Mundial 2026 cayó del lado de Francia, que venció por la mínima, 1-0, a Paraguay en Filadelfia. Un encuentro marcado por la dureza de los futbolistas albirrojos hasta que Doué revolucionó el encuentro para que Kylian Mbappé anotase de penalti el único tanto de la tarde.

Los jugadores paraguayos, tras el sorpresón eliminando a Alemania en penaltis, doblaron su apuesta arrancando una batalla sobre el verde del Lincoln Financial Field. Cubas lideró el apartado defensivo y Galarza las artes oscuras hasta que Doué se inventó la jugada del gol y Mbappé transformó con Orlando Gill manteniendo la tensión en el último encuentro.

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Ahora, Francia se medirá a Marruecos en cuartos de final en un duelo que ya vivimos en las semifinales del Mundial 2022 con triunfo galo por 2-0. Mientras, Kylian Mbappé consigue dar caza de nuevo a Leo Messi anotando su séptimo gol y colocándose líder en la Bota de Oro gracias a sus dos asistencias.

El uno por uno de Paraguay

Orlando Gill [9]: Como ante Alemania, el meta paraguayo cuajó una actuación para el recuerdo, con acciones como su palomita a Koné o su doble parada a Mbappé, que le batió desde los 11 metros.

Juan José Cáceres [7]: El mejor de la defensa, mostrándose inexpugnable fuera quien fuera su rival sin (casi) necesidad de faltas con un extra de pundonor.

Gustavo Velázquez [7]: Una de las novedades del once titular fue el central, que se acopló rápido al estilo del resto de jugadores de Paraguay.

Gustavo Gómez [7]: El mariscal de la defensa, ordenando siempre a sus compañeros e impidiendo que apareciera algún hueco en la línea de cinco futbolistas atrás.

Omar Alderete [8]: El ex del Getafe y del Valencia regresó tras su lesión y pudo jugar una hora al máximo nivel colaborando en el cerrojazo albirrojo.

Júnior Alonso [7]: Actuación completa del exceltista frenando las llegadas francesas por su costado y creando peligro con sus saques de banda largos.

Andrés Cubas [8]: Estuvo en todas el mediocentro guaraní, que se colocó por delante de la línea de la frontal y, desde ahí, saltó a cada balón que pudiera convertirse en ocasión paraguaya.

Diego Gómez [5]: Estaba cuajando un partidazo el futbolista del Brighton, cerrando el centro del campo, pero quedó lastrado por el penalti cometido sobre Doué.

Miguel Almirón [6]: También se marchó tocado el veterano jugador en una de las pocas jugadas en las que consiguió lanzarse al ataque al estar centrado en defensa.

Matías Galarza [3]: Se centró tanto en las artes oscuras que se olvidó de jugar al fútbol y no aportó nada más allá de meterse en cualquier jaleo. Encima, teatrero.

Julio Enciso [5]: Al jugador del Estrasburgo le tocó ejercer de 'delantero' como el primer hombre en la presión paraguaya y con la guerra por su cuenta hasta su lesión.

Sustituciones

José Canale [7]: El héroe con su tanto en la tanda a Alemania tuvo que esperar a la lesión de Alderete para entrar y se mostró en la línea de sus compañeros.

Gustavo Caballero [4]: Apretó en los últimos minutos en busca del tanto del empate sin premio.

Mauricio Magalhaes [6]: Dispuso de una ocasión en el minuto 90 con un tiro muy forzado por bajo que le sacó Maignan. Se notó un toque más de calidad.

Gabriel Ávalos [4]: Pelea y más pelea del único delantero paraguayo que estuvo sobre el terreno de juego.

El uno por uno de Francia

Mike Maignan [5]: El meta galo fue un mero espectador en un partido en el que Paraguay apenas llegó a su área.

Jules Koundé [6]: Acompañó en ataque e incluso pisó área en alguna ocasión antes de terminar también desquiciado con los paraguayos.

Dayot Upamecano [5]: Tuvo un par de despistes por relajación pero esto no perjudicó su actuación global en la tónica de lo que está siendo su Mundial... porque Paraguay no las aprovechó.

William Saliba [7]: Atento siempre en las pocas ocasiones que le tocó actuar, como en un sprint que lesionó a Almirón o en los duelos aéreos.

Lucas Digne [8]: Estaba cumpliendo, como ha sido lo habitual del jugador del Everton ex del Barça durante toda su carrera futbolística, y además fue clave sacando balones en defensa en los últimos minutos.

Manu Koné [7]: Entró por la lesión de última hora de Tchouaméni y fue fundamental para poder robar rápido la pelota e impedir que Paraguay saliera a la contra. Obligó a Gill a realizar la parada del encuentro.

Adrien Rabiot [6]: El centrocampista buscó el gol cuando peor lo pasaba Paraguay con disparos desde la frontal que provocaban desajustes.

Ousmane Dembélé [3]: No se le vio en esta ocasión al Balón de Oro, que apenas tuvo una ocasión en un córner sacado rápido por Mbappé.

Michael Olise [5]: Estuvo demasiado escorado a la banda derecha, lejos del centro donde ha creado peligro en los últimos encuentros, aunque estuvo correcto buscando a sus compañeros en el área.

Bradley Barcola [4]: Se marchó del campo tras una hora de partido en la que, salvo un jugadón con dos regates que no cerró con disparo, apenas desbordó.

Kylian Mbappé [7]: Apareció poco pero terminó siendo clave marcando el penalti de la victoria y provocando problemas en la zaga paraguaya con más remates que le sacó Gill.

Sustituciones

Desiré Doué [8]: Entró por Barcola a la hora de partido y cambió el encuentro con dos jugadas, destacando la segunda en la que provocó el penalti del triunfo.

Rayan Cherki [-]: Con poca incidencia el ex del City, con el partido ya en otras batallas.