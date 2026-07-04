Ángel Cotán 04 JUL 2026 - 21:03h.

Azzedine Ounahi fue el jugador más destacado

Alineaciones confirmadas de Canadá y Marruecos hoy en el Mundial 2026

Compartir







Marruecos va muy en serio en este Mundial 2026. Tras sufrir el arreón inicial de la anfitriona Canadá, el combinado marroquí volvió a apoyarse en un gigante Yassine Bono para levantarse a tiempo en el partido. A pesar del mazazo psicológico que supuso la tempranera lesión del goleador Ismael Saibari, los Leones del Atlas se plantan en cuartos de final gracias a un estelar Azzedine Ounahi y un Brahim Díaz que quiere ser importante en el nuevo Real Madrid.

La anfitriona arrancó con fuerza y rozó hasta en tres ocasiones el tanto en los primeros compases del partido. El resultado en las citadas ocasiones siempre fue el mismo. Yassine Bono impuso su ley bajo palos y dejó otra gran foto en su particular Mundial con un pie antológico en un mano a mano ante Tani Oluwaseyi.

PUEDE INTERESARTE Loren Juarros busca en el Celta una solución en defensa: los pros y contras del Málaga

El mejor momento de Canadá en la primera mitad no fue la peor noticia para Marruecos. A los veinte minutos de encuentro, el goleador Ismael Saibari sentía unas molestias y pidió el cambio. A partir de ahí, ambas selecciones mostraron más dificultades para pisar el área rival y se fueron a vestuarios con más brega que fútbol.

Tras la reanudación, Marruecos dio un golpetazo sobre la mesa a balón parado. Cargar el área para liberar en la frontal a Azzedine Ounahi... y el futbolista del Girona no desaprovechó la ocasión. Con un golpeo tenso y a colocar, el mediapunta de Casablanca inauguraba el marcador.

PUEDE INTERESARTE Edin Terzic señala a cuatro futbolistas y deja un caso de mercado abierto en el Athletic

Una vez roto el cero a cero, Canadá volvió a estirarse y Marruecos intentó aprovechar los espacios con contragolpes dirigidos por Brahim Díaz. Y vaya si lo aprovecharon. El jugador del Real Madrid, con mucha sangre fría en el área, puso el gol en bandeja a Ounahi para firmar su primer doblete en un Mundial. A la espera de conocer los planes de Mourinho, el extremo manda un claro aviso con un doblete de asistencias en el máximo escaparate internacional. Y ya van cuatro.

PUEDE INTERESARTE El Deportivo completa la terna por el fichaje de Fede Viñas: el deseo del uruguayo

Las notas de Canadá en los octavos de final del Mundial 2026

M. Crépeau [4,5]

A. Johnston [7] Partido muy completo.

Partido muy completo. Luc De Fougerolles [4]

M. Bombito [4,5]

R. Laryea [4,5]

Niko Sigur [4]

S. Eustáquio [6]

T. Buchanan [5,5]

Ali Ahmed [5]

Jonathan David [6]

Tani Oluwaseyi [5,5] Bono le impidió firmar un gran tanto.

Los cambios de Jesse Marsch ante Marruecos: Cyle Larin [5], J. Shaffelburg [4], Promise David [4], J. Nelson [Sin calificar] y J. Osorio [Sin calificar].

Las notas de Marruecos en los octavos de final del Mundial 2026

Y. Bono [8] Su primera gran aparición llegó en el minuto 4 y no sería la última. Gran trabajo para mantener a cero a Canadá.

Su primera gran aparición llegó en el minuto 4 y no sería la última. Gran trabajo para mantener a cero a Canadá. A. Hakimi [7] Nueva asistencia para su cuenta personal.

Nueva asistencia para su cuenta personal. Issa Diop [8] Notable encuentro en defensa destacando al corte.

Notable encuentro en defensa destacando al corte. R. Halhal [6]

N. Masraoui [6,5]

A. Bouaddi [5,5]

N. El Aynaoui [6]

A. Ounahi [9] Abrió la lata con un disparo tenso y a colocar tras una jugada ensayada. No desaprovechó el regalo de Brahim. Doblete.

Abrió la lata con un disparo tenso y a colocar tras una jugada ensayada. No desaprovechó el regalo de Brahim. Doblete. Brahim Díaz [8] Gran acción individual como director en el contragolpe que acabó en el 0-2. Doblete de asistencias

Gran acción individual como director en el contragolpe que acabó en el 0-2. Doblete de asistencias B. El Khannouss [5]

Ismael Saibari [Sin calificar] Lesionado a los veinte minutos.

Los cambios de Mohamed Ouahbi ante Canadá: S. Rahimi [7], C. Talbi [6,5], S. Amrabat [5], S. El Mourabet [Sin calificar] y M. Saadane [Sin calificar].