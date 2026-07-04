Alberto Cercós García 04 JUL 2026 - 11:34h.

Tras la renuncia de Nagelsmann, en Alemania buscan un nuevo seleccionador

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La selección de Alemania se encuentra inmersa en una de las mayores crisis deportivas de los últimos años. La inesperada eliminación frente a Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial desencadenó un terremoto dentro de la federación alemana, que culminó con la renuncia de Julian Nagelsmann al cargo de seleccionador. El decepcionante rendimiento del combinado germano volvió a poner sobre la mesa la pérdida de competitividad de una de las grandes potencias históricas del fútbol mundial y abrió un intenso debate sobre la necesidad de una profunda reconstrucción para recuperar el prestigio perdido.

Las críticas no tardaron en llegar desde voces autorizadas. Entre ellas destacó la de Toni Kroos, quien cuestionó la dirección que ha tomado el fútbol alemán en los últimos años y reclamó cambios estructurales más allá del banquillo. El excentrocampista insistió en que los problemas de la selección son el reflejo de una situación que afecta a todo el sistema de formación y desarrollo del país, por lo que pidió una renovación profunda para devolver a Alemania al nivel competitivo que históricamente ha mantenido en los grandes torneos internacionales. "Ahora mismo no tenemos ni un solo jugador de clase mundial. Tenemos futbolistas con potencial para serlo, pero eso no significa que ya estén en la élite", llegó a decir Kroos.

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Jürgen Klopp lo tiene claro: está listo para volver

En ese escenario ha emergido con fuerza el nombre de Jürgen Klopp. Aunque su nombramiento todavía no es oficial, el propio técnico ha confirmado que ya existen conversaciones con la federación y que está dispuesto a asumir el desafío después de haberse alejado de los banquillos tras cerrar su etapa en Liverpool. "Julian ha dejado el cargo y la federación está trabajando en la sucesión; se han dirigido a mí en el marco de esas gestiones. Hace unos dos años dejé el Liverpool y dije que me faltaba energía para otro trabajo o para seguir un año más en el club. Desde entonces, he recargado las pilas con creces; estoy listo. El fútbol alemán se encuentra claramente en un punto de inflexión. Ahora debemos cambiar las cosas de raíz. Ya sea que lo haga yo al final o cualquier otra persona, eso no altera el hecho de que los cambios son necesarios", explicó desde Nueva York, donde participa como comentarista del Mundial para la cadena alemana Magenta TV.

Sus palabras representan el primer reconocimiento público de unas negociaciones que podrían devolver a Klopp a los banquillos para liderar el nuevo proyecto de Alemania.