Joaquín Anduro 04 JUL 2026 - 04:42h.

Tanto Messi como Scaloni alabaron el partido de Cabo Verde

Sidny Lopes Cabral hace historia con Cabo Verde contra Argentina con el mejor gol del Mundal y una loca celebración

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Argentina logró la victoria este viernes ante Cabo Verde por 3-2 con más sufrimiento del esperado para conseguir el pase a octavos de final del Mundial 2026. El combinado africano aguantó hasta la prórroga y terminó cayendo con honores y la admiración del mundo entero, entre los que se incluyen Leo Messi y Lionel Scaloni a tenor de sus declaraciones tras el encuentro.

El astro argentino, que sumó un gol para colocarse de nuevo como máximo goleador del torneo, analizó cómo los caboverdianos lograron ponerles en problemas: "Estábamos descoordinados. Ellos siempre eran uno más porque nosotros no les podíamos igualar. No tenían la pelota pero nos hacían correr porque no podíamos presionar bien".

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"No por algo este equipo no había perdido con España y Uruguay. Hicimos lo más difícil, que fue encontrar el primer gol, y pensamos que, a raíz de eso, íbamos a encontrar nuestro juego. Y fue todo lo contrario: perdimos la pelota, nos metimos atrás y no pudimos presionar bien", explicó Leo Messi sobre el choque más duro de Argentina en este Mundial.

El rosarino dejó claro que no se fiaban y recalcó la igualdad que hace este torneo tan especial: "Ellos golpearon con sus armas. Sabíamos que iba a ser difícil, esto es mata-mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros prestigiamos a las selecciones por nombres, sabíamos que no iba a ser para nada fácil. Esto es lo que te marca en este Mundial en especial".

"Esto está muy igualado, muy complicado, todos los partidos van a ser dificilísimos. Hoy hicimos un desgaste muy grande como siempre, jugando bien o jugando mal. Lo importante ahora es descansar, pensar en lo que se viene y sacar cosas positivas que las hay, porque hicimos cosas buenas. Y corregir las malas, que creo que hoy fueron muchas también", finalizó Messi.

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Lionel Scaloni también alaba el partido de Cabo Verde

Por su parte, Lionel Scaloni comenzó reivindicando el trabajo de los suyos dentro del "demasiado" sufrimiento por el que pasó Argentina: "Este equipo nunca baja los brazos y eso es mucho más importante que otras cosas", declaró el seleccionador negando sus nervios: "Estuve más tranquilo de lo que parecía porque tenía la sensación de que el equipo estaba".

El técnico argentino se rindió al trabajo de Cabo Verde y cómo apretaron a la Albiceleste: "Nosotros sabíamos que iba a ser difícil. El rival nos puso las cosas difíciles y ha dado el 200%. El 2-2 fue un golazo increíble. Te vas dando cuenta de que se viene todo lo negativo y que el equipo sigue y sigue.

Lionel Scaloni llegó a los 100 partidos como seleccionador de Argentina y pudo lograr al final un triunfo para celebrarlo: "De los 100 partidos, este es de los que más me ha marcado como entrenador: porque es un Mundial, porque pasaron cosas en el partido. Es un partido que me va a ayudar, aun ganándolo".

Por último, el de Pujato alabó la mentalidad de los suyos en la comparación con Cabo Verde: "Primero, somos Argentina. ¿Qué significa eso? Es esto, en lo bueno y en lo malo. Sufrir, no darlo todo por perdido. Hay que tener agallas y coraje para salir de estas situaciones. Cuando juegas con el corazón de verdad, como han jugado ellos, se sufre la falta de aire, y lo suples con eso. En un club no se ve quizás, pero en una selección sí".