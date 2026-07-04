Joaquín Anduro 04 JUL 2026 - 03:17h.

Cabo Verde cae con honores ante Argentina en la prórroga

Sidny Lopes Cabral hace historia con Cabo Verde contra Argentina con el mejor gol del Mundal y una loca celebración

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El Mundial 2026 está teniendo de todo: desde los registros goleadores de las grandes estrellas mundiales hasta las clásicas polémicas arbitrales aunque, sin duda, la gran historia del campeonato la ha completado Cabo Verde. Los tiburones cayeron ante Argentina en dieciseisavos de final pero donde sí que consiguieron ganar es en el corazón de los aficionados del fútbol alrededor de todo el mundo con una epopeya grabada ya con honores en la lista dorada del gran torneo balompédico.

Sin necesidad de instalarse entre los países que saben lo que es levantar la copa, varias selecciones han pasado a la historia del torneo con sus hazañas. Desde la Hungría de 1954, la Holanda de 1974 y 1978 o la Croacia de 2018, desaprovechando oportunidades con equipos inigualables, hasta las sorpresas por parte de Camerún en 1990, Turquía, Corea del Sur y Senegal en 2002 o Costa Rica en 2014.

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Entre estas últimas hay que colocar ya a la Cabo Verde de 2026 después de apenas cuatro partidos que han servido para colocar en el mapa al archipiélago lusófono, con medio millón de habitantes en el país y unos 750.000 en la diáspora. Pocos conocían en el aspecto futbolístico (y en el extrafutbolístico) a la excolonia portuguesa, con dos cuartos de final logrados en la Copa África como mejor resultado y con futbolistas conocidos en España como el inigualable Bebé, Dady, Garry Rodrigues, el leonés nacionalizado Valdo o el groguet Logan Costa, convocado para la cita de este verano aún tocado por su dura lesión.

El camino de Cabo Verde en el Mundial 2026

España se las prometía muy felices con su debut ante Cabo Verde y pronto los tiburones dejaron claro que no habían llegado a Norteamérica para mostrarse como una simple comparsa. El 0-0 final en Atlanta conllevó más críticas a la selección española que halagos a la caboverdiana más allá del salto a la fama a un Vozinha que, a sus 40 años y sin equipo, se ha convertido en el símbolo de esta gesta.

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Después llegaría el turno ante otra campeona del mundo como Uruguay y los de Bubista, con Bielsa como su ídolo, lograron un 2-2 que les hacía soñar con la clasificación, al menos, como uno de los mejores terceros. Finalmente fue como segundos tras igualar 0-0 contra Arabia Saudí a pesar de disponer ocasiones como para haber logrado su primer triunfo en una fase final, aunque suficiente para dejar a los charrúas fuera del torneo.

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El emparejamiento de dieciseisavos deparó un duelo contra la vigente campeona del mundo, Argentina, que hacía presagiar un adiós que los caboverdianos no estaban dispuestos a firmar. Desde el principio dejaron claro que son más que un cerrojo defensivo e intentaron tener la pelota aunque Leo Messi no quiso dar lugar a la sorpresa con el primer tanto del duelo.

Un encuentro soso y ramplón en el que no sucedía nada era la situación perfecta para que Cabo Verde diera un susto y así lo consiguió Deroy Duarte al batir al Dibu Martínez para poner un 1-1 que la Albiceleste no logró romper antes de la prórroga. Al inicio del tiempo extra, el Licha Martínez anotó a balón parado un tanto que parecía definitivo pero la última página del cuento de hadas caboverdiano aún deparaba escenas de acción.

Sidny Lopes Cabral se sacó de la manga el mejor gol del Mundial 2026 con un regate a Alexis Mac Allister y un disparo con rosca a la escuadra del Dibu Martínez que levantó de su asiento a aficionados de todo el planeta. El jugador del Benfica saltó incluso a la grada para celebrarlo con su novia y su familia y agradecer el apoyo recibido por los futbolistas durante todo el torneo.

El tanto del Cuti Romero con la ayuda de Diney Borges subió al marcador un 3-2 que ya no se movería a pesar de los numerosos intentos de los tiburones en el tramo final que obligaron al Dibu Martínez a retroceder a su versión de 2022. El pitido final provocó un suspiro general de alivio en toda Argentina y las lágrimas de los jugadores y aficionados de Cabo Verde entre los aplausos de un universo futbolístico que ha vibrado con la actuación de una selección que nadie olvidará.