Juan Pérez 16 JUN 2026 - 14:34h.

El efecto del Mundial 2026 le deja también por encima de muchos cracks del Barça

Los datos que retratan 'la pólvora mojada' de la Selección Española contra Cabo Verde

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El fenómeno viral de Vozinha tras su partidazo contra España en el primer partido del Grupo H en la fase de grupos deja una repercusión directa en la relevancia de un evento como el Mundial 2026. En menos de 24 horas el guardameta caboverdiano ha conseguido elevar una de sus redes sociales a siete millones de seguidores, una cifra inimaginable para muchas de las estrellas de la propia selección a la que frenó en la tarde del martes.

Con 40 años y lejos de tener expectativas por su activación en Instagram, Vozinha repite el caso de Tim Payne de hace unas semanas para multiplicar su estatus. Después de salir asombrado del partido ante la actual campeona de Europa tras recibir la noticia de su impacto en la comunidad, los números no han dejado de subir. Actualmente el meta del GD Chaves está en los siete millones, lo que significa que supera casi en su totalidad a los jugadores de España.

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A excepción de Lamine Yamal (43,6 millones), Pedri (23M), Gavi (19,5M) y Ferrán Torres (7,4M) al que puede superar en las próximas horas, el resto de integrantes del grupo de De la Fuente está por debajo. Este es el listado completo de los seguidores de cada uno de los jugadores de La Roja en este momento del Mundial 2026.

Dani Olmo: 5,9 millones

Pau Cubarsí: 5,8 millones

Nico Williams: 5,4 millones

Eric García. 3,2 millones

Joan García: 3,1 millones

Aymeric Laporte: 2,6 millones

Marcos Llorente: 2,5 millones

David Raya: 1,8 millones

Fabián Ruiz: 1,5 millones

Mikel Merino: 1,5 millones

Grimaldo: 1 millón

Martín Zubimendi: 1 millón

Pedro Porro: 732.000 seguidores

Borja Iglesias: 534.000 seguidores

Víctor Muñoz: 343.000 seguidores

Mikel Oyarzabal: 327.000 seguidores

Alex Baena: 300.000 seguidores

Yeremi Pino: 218.000 seguidores

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Al nivel de crecimiento con esos 7 millones en menos de 24 horas, lo que empezó como una petición del brasileño CazeTV, el canal del brasileño Casimiro Miguel, ahora se ha convertido en algo global. Tanto es así que Vozinha en la recta final de su carrera está por encima de todos los jugadores del Barcelona mencionados en la lista de España, pero también de múltiples estrellas del Real Madrid.

En el conjunto blanco el próximo gran jugador al que se acerca es Aurelien Tchouameni, que suma 9 millones de seguidores, mientras que Vozinha supera a un grupo donde están Asencio, Mendy o el último fichaje: Marc Cucurella.

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