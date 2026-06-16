Redacción ElDesmarque Madrid, 16 JUN 2026 - 13:50h.

El locutor turco tenía 30 años de experiencia

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El Mundial 2026 sigue dejando historias sorprendentes más allá de lo que ocurre sobre el césped. Mientras se sigue disputando la fase de grupos del torneo de selecciones, una de las noticias más virales de las últimas horas ha ocurrido en Turquía y tiene como protagonista al narrador del enfrentamiento entre Irán y Nueva Zelanda del Grupo G. El periodista, con treinta años de experiencia, confundió durante varios minutos a las dos equipos y los minutos de juego y la cadena, tras un comunicado oficial, le ha despedido.

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El narrador confundió a Irán y Nueva Zelanda durante varios minutos y ha acabado despedido

El locutor del encuentro entre Irán y Nueva Zelanda confundió en varias ocasiones tanto los minutos de juego como la identidad de las selecciones que disputaban el encuentro. El narrador atribuyó acciones del combinado iraní a Nueva Zelanda y viceversa y su despiste se ha hecho viral en redes sociales. La cadena ha publicado un comunicado donde denuncia lo sucedido. "El cometido durante la narración del partido Irán - Nueva Zelanda, disputado esta mañana a las 04:00 (hora de Turquía) en la Copa Mundial de la FIFA 2026" es "de una naturaleza inaceptable en términos de los estándares de transmisión de TRT".

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La cadena aclara en el escrito que "se han iniciado de inmediato los procesos administrativos y de inspección necesarios en relación con este error, el cual no es compatible con la editorial, la experiencia y el concepto de calidad que TRT Spor ha mantenido durante años. Al final del proceso, se aplicarán de forma estricta e íntegra las medidas correspondientes".

Añaden que, por lo que ocurrió durante el partido, "el locutor en cuestión ha sido retirado del equipo de transmisión de la Copa del Mundo en EE. UU. como parte del proceso de investigación y no continuará participando en las transmisiones del torneo". "Para TRT es una situación inaceptable que una persona con más de 30 años de experiencia en el ámbito del periodismo deportivo cometa un error de esta índole. TRT no tolera ninguna práctica que contradiga los estándares de radiodifusión en organizaciones nacionales e internacionales que llegan a millones de espectadores", concluye el comunicado.