Pablo Sánchez 16 JUN 2026 - 11:23h.

La reacción de Vozinha al enterarse que ha pasado de 50.000 seguidores a 2 millones tras el empate del España - Cabo Verde

Ambas selecciones, a horas de debutar en el Mundial

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Este próximo miércoles, desde las 03.00 horas, Argentina y Argelia se estrenan en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La expetación por ver a la reciente campeona del mundo es máxima ahoras de su debut, aunque las horas previas al choque han dejado algunas de las imágenes más desagradables de la cita.

En Times Square, aficionados de ambas selecciones se enzarzaron en una multitudinaria pelea. Las imágenes captadas por el periodista Rémy Buisine mostraron como muchos hinchas acabaron entre puñetazos y patadas en medio de una de las zonas más concurridas de Nueva York.

La ilusión de Argentina está de vuelta

Mientras la selección de Argentina se prepara para enfrentarse a Argelia, la ciudad de Kansas se pintó este lunes de blanco y celeste. Con camisetas, banderas de todos los tamaños y bombos, miles de argentinos llenaron el parque Mill Creek en un banderazo que quedará en el recuerdo de quienes participaron y de quienes se acercaron a observarlo.

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Más lejos, los restaurantes y cafés de la zona también se llenaron de fanáticos de Argentina que viajaron desde diferentes partes del mundo para llegar al primer encuentro del Grupo J de la Copa del Mundo. En medio de la marea albiceleste, dos banderas gigantes homenajearon a los idolos Lionel Messi y Diego Armando Maradona, a quienes los hinchas también recordaron con canciones.

Las camisetas del encargado de alzar al cielo de Qatar la copa del mundo en 2022 aparecieron en cada rincón del parque, tanto con el número 10 que utiliza desde hace muchos años como con el 19 con el que hace veinte años marcó frente a Serbia y Montenegro su primer gol en los mundiales. Los fanáticos también eligieron las de Julián Álvarez y las del Dibu Martínez, dos de los futbolistas que se preparan para ser titulares en este primer encuentro.

Este lunes, Lionel Scaloni se refirió a la situación sanitaria de ambos y detalló que tanto el 23 como el 9 podrán ser de la partida. Apuntó que Martínez, quien se recupera de una fractura en el dedo anular derecho, "está bien" y garantizó: "Si todo sigue bien, creo que va a jugar".

En el caso del atacante del Atlético de Madrid, el seleccionador puntualizó: "Tuvo el problema en el tobillo, pero ha dado fruto su recuperación y para mañana está disponible y es opción". Por otra parte, Scaloni habló en la conferencia de prensa de la importancia del primer encuentro y aseguró que "no es fundamental", más allá de que sí es importante.

Al mismo tiempo, negó que su equipo esté sufriendo una presión adicional y garantizó que la plantilla sabe manejar esos efectos. "En los últimos años hemos llegado a esta situación porque pudimos descomprimir un poco. Jugar tranquilos fue la clave. Y sí en todo caso se siente tensión, les pasa a todos, pero es importante sentirse orgullosos de dar todo pase lo que pase", explicó.