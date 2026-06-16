Pablo Sánchez 16 JUN 2026 - 07:04h.

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Los ÁngelesIrán y Nueva Zelanda sumaron un punto en uno de los partidos más entretenidos en lo que va de Mundial. El empate a dos al final del encuentro es el mejor reflejo del igualado choque que protagonizaron ambas selecciones de este Grupo G. Se adelantó en el primer tiempo Nueva Zelanda por medio de Elijah Just tras una gran definición dentro del área. Todavía en el primer tiemppo igualaría Irán por medio de Ramin Rezaeian tras cazar un balón muerto dentro del área. Ya en el segundo acto, de nuevo Elijah Just adelantó a los oceánicos y Mohebbi se encargaría de replicar de nuevo con un certero cabezazo.

Las notas de Irán

Alireza Beiranvand (5): Fue de menos a más. Poco pudo hacer en el primer gol de Nueva Zelanda.

Ramin Rezaeian (7): Inició y finalizó la acción del gol del empate todavía en el primer tiempo

Ali Nemati (5): Blando en jugadas de peligro de Nueva Zelanda. Vio portería de cabeza, pero su gol fue anulado por fuera de juego.

Shoja Khalizadeh (5): Tampoco fue su mejor tarde. Le costó frenar las acometidas del rival.

Milad Mohammadi (4): Algo desaparecido. Sufrió atrás y no tuvo demasiadas apariciones de medio campo hacia delante.

Mohammad Mohebbi (6): Presión muy alta en todo momento. Esa intensidad le dio frutos a su selección. Gran remate para empatar el encuentro en el segundo tiempo.

Saman Ghoddos (5): También buscó portería en más de una ocasión desde la frontal. Le dio dinamismo al ataque de Irán en momentos necesarios.

Saeid Ezatolahi (5): Algo más desaparecido en la medular. Su selección lo echó en falta en momentos importantes.

Arya Yousefi (6): Disfrutó de ocasiones importantes y entró con peligro en varias ocasiones por su costado.

Shahriyar Moghanloo (6): Fue de menos a más y acabó cuajando un buen partido. Se aprovechó de su poderío aéreo.

Mehdi Taremi (6): De sus botas nacieron jugadas importantes de ataque. En el primer tiempo se fabricó una acción en solitario que acabó con disparo a la madera.

Suplentes

Ali Alipour (-).

Mehdi Ghayedi (6): Mucha incidencia en el carril izquierdo desde su entrada en el segundo tiempo.

Ehsan Hajsafi (-).

Amirhossein Hosseinzadeh (-).

Las notas de Nueva Zelanda

Max Crocombe (5): No estuvo fino en los dos goles de Irán y erró en un par de acciones que pudieron costarle caro a su selección.

Tim Payne (6): Le dió velocidad a su banda.

Finn Surman (7): Tuvo trabajo con Taremi, pero lo resolvió con maestría en la mayorí ade ocasiones.

Michael Boxall (6): Tuvo que emplearse a fondo en balones aéreos y también para ayudar a tapar a Taremi.

Liberato Cacace (6): Ordenador atrás y activo en ataque. Incluso se atrevió a buscar portería en alguna ocasión.

Joe Bell (5): Anulado por el mediocampo de Irán. Poco que rescatar.

Marko Stamenic (7): Defendió con firmeza e incluso tuvo apariciones en ataque. Dinámico a lo largo del choque.

Callum McCowatt (6): Protagonista en la meduar y atrevido en varias acciones de ataque. Dispuso de llegadas sobre la portería contraria.

Sarpreet Singh (7): Muy activo sobre todo en los primeros compases del encuentro.

Elijah Just (9): Suyos fueron los dos goles de Nueva Zelanda en el partido. Gran remate arriba dentro del área para abrir el encuentro. Buena definición para el segundo.

Chris Wood (7): Fue uno de los jugadores de mayor calidad sobre el verde. Acciones de mucha precisión y protagonista en acciones de peligro.

Suplentes

Ben Old (-).

Tyler Bindon (-).

Ryan Thomas (-).

Callan Elliot (-).

Jesse Randall (-).