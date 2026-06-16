La conexión Freeman, un vínculo padre-hijo que va de la NFL al Mundial 2026

Juan Pérez 16 JUN 2026 - 12:10h.

Dos generaciones que triunfan en deportes diferentes

La forja del flamante anillo de campeón de los Seahawks y su precio en el mercado

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Las narrativas de cada una de las 48 selecciones del Mundial 2026 tiene tantas curiosidades como el pasado de sus jugadores, y entre ellos hay lazos especiales como el que une la cita con la NFL. Una de las estrellas de Estados Unidos y actual jugador del Villarreal, Alex Freeman, tiene una fuerte relación con el fútbol americano y es que su padre es el mítico receptor de los Green Bay Packers: Antonio Freeman.

La historia de Alex Freeman hasta llegar a la élite del fútbol internacional no es ni mucho menos fácil, pero sorprende su rol actual a sabiendas de lo que se ha construido en la misma casa. Su padre, Antonio Freeman, es uno de los receptores más sonados en la historia de los Green Bay Packers así como de la universidad de Virginia, donde brilló con los Hokies los tres años que estuvo, de 1992 a 1994. Allí acabó en Green Bay donde ganó la Super Bowl en el 97, un año antes de liderar la NFL en yardas recibidas y participar en el Pro Bowl.

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Ese peso en casa debió ser significativo, por eso es sorprendente que desde una posición tan ofensiva como la que tuvo su padre en la NFL, él haya jugado no sólo a otro deporte tan opuesto, sino además como defensa. Esto sucedió porque cuando era un niño se mudó a Florida con su padrastro, y fue este quien lo introdujo al 'soccer' en vez de darle una oportunidad a The Duke.

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Su padre, Antonio, ha confesado en más de una ocasión que su sueña era entrenarlo en el fútbol americano y baloncesto, por lo que nunca se imaginaba que llegara a algo en el fútbol. Con el lustre de jugar en LaLiga defendiendo los colores del Villarreal, su hijo Alex es uno de los estandartes de la selección a sus 21 años y desde el lateral derecho. Fue uno de los mejores en la paliza de Estados Unidos a Paraguay, y aunque tiene complicado mejorar su legado, deja una conexión significativa para vivir el Mundial 2026 con un gancho puesto en la NFL.