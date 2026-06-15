Jameis Winston, el jugador NFL que limpia los estadios del Mundial 2026

Juan Pérez 15 JUN 2026 - 15:52h.

El quarterback de los Giants es un invitado de lujo en la cita

El palo de Mati Prats a EE.UU. y la organización del Mundial 2026: "¿Qué están haciendo los americanos con el fútbol?"

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La relevancia del Mundial 2026 en Estados Unidos, controversia y polémicas mediante, coloca a una de las grandes sedes del evento como un foco de interés de múltiples protagonistas del deporte internacional con algunos guiños de la NFL. El caso más sonado en las últimas semanas es el Jameis Winston, quarterback de los New York Giants, dispuesto a acompañar a celebridades, disfrutar de las victorias con las selecciones e incluso limpiar los estadios si así lo requiere el momento.

El fichaje de FOX para hacer de Jameis Winston un reportero más alrededor de la cita mundialista genera un plus de interés en el aficionado de la NFL sobre el día a día de la competición de fútbol. Sobre todo porque lo hace no sólo por colocarlo como comentarista de un partido, sino como parte de un enfoque global en el que cambia de camiseta y de rol según la necesidad hasta dejar algunas de las imágenes más curiosas de la actualidad.

El simple hecho de ver a una persona con una bolsa de basura para limpiar un estadio después de ver un partido del Mundial 2026 ya es chocante como ha sucedido con muchos aficionados japoneses. Más lo es aún si en esa ecuación aparece un jugador de élite de otro deporte, no sólo incorporándose a la cultura sino a la esencia de la unión de un evento deportivo difícil de comparar como lo es el Estados Unidos, Canadá y México este año.

La educación en Japón es tal que una amplia mayoría de aficionados acabaron el primer partido de su selección limpiando el campo durante horas, algo que también se reflejó en los vestuarios. La selección dejó todas las toallas recogidas en una de esas primeras imágenes del Mundial 2026 que se repite cada año pero no deja de sorprender, y entre tanto, Winston.

El quarterback que ganó el Trofeo Heisman en 2013 que define al mejor jugador universitario del año está envuelto en las dinámicas hasta el punto de compartir vivencias. Con micrófono en mano pero con el valor de vivir algo único, ya ha formado parte de la afición de Holanda, de la de Estados Unidos y de la japonesa, un pack perfecto que tiene todavía mucho por definir a la espera del inicio de los entrenamientos para la pretemporada de la NFL.