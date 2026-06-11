Los Chiefs atan a Patrick Mahomes con un contrato de más de 500 millones

Juan Pérez 11 JUN 2026 - 08:04h.

La ampliación vincula al quarterback con la franquicia hasta 2033

Mahomes se lleva a los Chiefs a Kenneth Walker III, actual MVP de la Super Bowl 2026

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El rostro más reconocible de la NFL en los últimos diez años, Patrick Mahomes, eleva el techo salarial de la competición con la renovación del contrato más grande jamás firmado en la liga. Con tres anillos y cinco Super Bowl a sus espaldas, el quarterback renueva su vínculo con Kansas City Chiefs hasta 2033 en plena recuperación de una difícil lesión para elevar el beneficio global a 504,75 millones sin contar los bonus por incentivos.

Los Chiefs acuerdan con Mahomes ampliar su contrato dos años más para colocarlo como el más ambicioso de toda la NFL en un movimiento que el propio jugador ha definido como una forma de vincularse al equipo de por vida. A sus 30 años, la estrella nacida en Texas define su futuro con una segunda ampliación este año que suma 239,05 millones a su acuerdo durante los próximos siete años. Y todo con la posibilidad de aumentar el salario total hasta los 522,25 millones si se cumplen todos los requisitos de los bonus tal y como han informado ESPN y NFL Network.

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La suma de todos los términos deja un promedio de unos 64 millones anuales para Mahomes a partir de 2027, un récord absoluto en la NFL que define su carrera ligada a Kansas: "Encantado de estar aquí de por vida y de formar parte del reino de los Chiefs más tiempo aún, tenemos todavía mucho que hacer, así que vamos a por ello para ganar más", comenta Patrick justo en uno de los virales relacionados con su renovación.

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El pasado mes de febrero el propio Mahomes reajustó su contrato para ampliar unos años y hacer una rebaja exclusiva para este año con la intención de permitir más fichajes para el equipo y competir. La llegada de Kenneth Walker va en esa dirección justo tras la decisión de Kelce de renovar para volver a intentar un último viaje hacia la Super Bowl con el ciclo actual, por lo que esta temporada 26/27 es especialmente importante para él. Y con eso todo pasa por su recuperación.

La lesión en la rodilla le tiene KO desde diciembre y a pesar de su sorprendente recuperación en la que ha acortado plazos, no es seguro que vaya a comenzar la temporada en septiembre. Todo apunta a que puede estar preparado, pero los Chiefs se han curado en salud con el fichaje Justin Fields, un quarterback suplente de lujo que bien puede sostener al equipo durante algunas semanas hasta que Mahomes esté al 100%.

Con cuatro años garantizados por firmar, su renovación le deja con mucha diferencia como el contrato más caro en el global a casi más de 200 millones de diferencia con respecto al segundo contrato más lucrativo, el de Josh Allen (330 M). Mahomes es un icono en la NFL actual, una leyenda activa para los Chiefs y uno de esos elementos insustituibles del cóctel que supone a día de hoy el fútbol americano del más alto nivel.

Ahora sólo falta saber si los Chiefs optan a luchar contra los mejores en una escala donde Los Ángeles Rams, Seattle Seahawks, Buffalo Bills, Baltimore Ravens y San Francisco 49ers tienen la delantera en las previsiones para la 27/28.