Caleb Williams, la nueva cara de la NFL y las razones para ser portada de Madden 27

Juan Pérez 03 JUN 2026 - 22:11h.

Aspira a ser un referente en su tercera temporada

Mediaset España y la NFL amplían su alianza con un nuevo acuerdo plurianual

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La explosividad de Caleb Williams, quarterback de Chicago Bears, rompe con el estándar de los últimos años para colocar a la joven promesa de la NFL como una de las caras de la liga al frente de Madden 27. Lejos de la brillantez absoluta de Mahomes, Stafford o Allen, la elección de EA Sports salta todas las previsiones para elegir a una futura estrella que suma sólo dos temporadas en la liga pero llega con la compañía de tener muchas jugadas estelares que parecen salidas del juego.

La proyección de la temporada 26/27 en la NFL deja un estatus por descubrir en la liga en la calidad de Caleb Williams, confirmado como portada y con 90 de media en Madden 27 como una sorpresa al mismo nivel que su presencia en la portada. Puede ser por su explosión lateral, por el cambio de dirección en su movilidad, por la rápida ejecución o por su calidad en el pase, o por el cóctel que supone tener a alguien tan joven haciendo saltos imposibles con una potencia extremada ante jugadas que sólo existen en Madden.

Por esas razones EA Sports le da las llaves de su juego al joven de 24 años para adornar su juego en la 26/27 ante todo un listado de contendientes. Y la guinda del pastel entre las razones para darle la portada de Madden 27 es una de las ejecuciones de más peso a ojos del consumidor, y es el recordatorio vivo de guardar una de las jugadas más virales de la última temporada. El pase del quarterback en el aire con un salto icónico del pasado mes de enero es la viva imagen de lo que representa la competición al convertirse en videojuego.

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El lanzamiento se convirtió en uno de las jugadas más definitorias de la season por lo que significaba para cerrar una remontada contra Green Bay Packers, pero sobre todo para el propio Williams. Ese pequeño salto típico perfeccionado para una de las portadas de Madden 27 demuestra su estilo propio para ganarse un puesto en la liga entre los mejores quarterbacks en sólo dos temporadas.

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A priori el peso de Drake Maye esta temporada es mucho mayor y la comparación es obvia porque son jugadores del mismo draft que juegan en la misma posición como titulares desde su llegada a la NFL. Tan bestia es la mirada a ambos lados que Maye tiene la vitola de haber llevado a los Patriots a la Super Bowl en su segundo año, pero es cierto que su virtud no está precisamente en convertir en póster cualquiera de sus jugadas. Ahí Caleb Williams lo borda porque es un jugador que parece creado por la IA para brillar dentro y fuera de la consola.

La segunda portada pertenece a la edición Deluxe y es mucho más simbólica debido a la representación de la celebración a lo Iceman que guarda un doble significado. El aspecto viral de la misma que se ha visto en otros deportes como con Cole Palmer en el fútbol o Trae Young en la NBA deja entrever la frialdad para mantener la calma en los momentos importantes de partido para marcar la diferencia, pero hay más. El gesto de frotarse los brazos cruzados significa la seña del oso en el lenguaje de señas americano, lo que genera un vínculo especial con la franquicia.

Ese 2x1 hace especial a Williams para la función de ser la portada, por ser protagonista y referente a la espera del despliegue completo de Madden 27 con la confirmación pendiente de la fecha de lanzamiento unas semanas antes del inicio de la temporada.