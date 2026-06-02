Los dos traspasos estelares en la NFL en el mismo día: A.J. Brown y Myles Garret

Juan Pérez 02 JUN 2026 - 16:16h.

Dos estrellas que dinamitan la estructura de dos plantillas llamadas a estar en la Super Bowl

Mediaset España y la NFL amplían su alianza con un nuevo acuerdo plurianual

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La temporada baja de la NFL no está en la previsión de la offseason como un elemento trascendental, pero la realidad de los ajustes presupuestarios deja traspasos de estrellas que cambian la perspectiva de muchas franquicias. Los movimientos de A.J. Brown a New England Patroits y el de Myles Garret a Los Angeles Rams convierten a los dos equipos en candidatos a todo para la 26/27.

La previsión del fichaje de A.J. Brown por los Patriots para ampliar el cuerpo de receptores con una de las caras más reconocibles de la liga despeja una de las incógnitas de las últimas semanas. El wide receiver lleva semanas envuelto en rumores a sabiendas de que su estancia en los Eagles comprometía la economía del club, un caso totalmente opuesto al de Garret, actual defensor del año que nadie imaginaba lejos de los Browns para viajar al máximo candidato al título.

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La salida de Steffon Diggs de los Patriots apuntaba el cuerpo de receptores como uno de los elementos claves a reforzar para volver a estar entre los mejores. Romeo Doubs fue el primero, pero hacía falta algo más para completar el deseo de Mike Vrabel de darle más opciones a Drake Maye para ampliar sus miras, y las oraciones han terminado en un fichaje estrella. New England cambia su primera ronda del draft de 2028 y la mejor de las dos quintas rondas del draft de 2027 a cambio de su receptor titular.

El caso es especialmente sonado porque Brown viene de una temporada con altibajos, buena en cuanto a estadísticas pero lejos del año anterior. Y personalmente venía de una riña constante con su banquillo donde no sólo se quejó sobre el estado de la ofensiva de los Eagles, sino que se ausentó de los entrenamientos voluntarios con lo que eso supone. El rol en los Eagles pasa a DeVonta Smith cerrando un capítulo tortuoso, mientras que los Patriots obtienen a un jugador de impacto inmediato que puede ofrecer muchas más alternativas a correr por fuera por su facilidad para acaparar las rutas cortas.

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Myles Garret eleva al altar a Los Angeles Rams

Los Angeles Rams han realizado el traspaso del verano no sólo por lo que supone para los dos equipos, sino por lo imprevisto del caso dentro del momento de la temporada y de la relevancia del fichaje. El traspaso de un Defensor del Año estalla en la NFL como algo inaudito, porque supone una inyección de poder que unirá en la misma alineación al DPOY y al MVP (Matthew Stafford) con lo que eso significa para dominar las dos facetas del ataque.

El traspaso con los Browns parece satisfactorio para el estado de los dos equipos, porque Cleveland recibe a Jared Verse junto a tres elecciones del draft en los tres próximos años con la convicción de preparar un proyecto a medio plazo que puede funcionar ya, pero tendrá un soporte mayor en 2-3 temporadas. Es un all-in de los Rams para apostar no sólo por la eficiencia de McVay en el banquillo, sino por la eficiencia a corto plazo de un MVP de 38 años que necesita ya un equipo para ganar.

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El ajuste de ambos fichajes pasa por la pretemporada y la adaptación a los nuevos esquemas, pero está claro que van en la misma dirección. Los Angeles Rams tienen uno de los mejores equipos de la NFL y New England Patriots han potenciado una de sus debilidades hasta hacerla una fortaleza después de pisar la Super Bowl, por lo que ambos están entre los favoritos para levantar el título.