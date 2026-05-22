Los Ángeles Rams renuevan al MVP Matthew Stafford un año más

Juan Pérez 22 MAY 2026 - 11:40h.

El mejor jugador de la 25/26 puede llegar a los 60 millones este año

El rango de edad entre los quarterbacks de la NFL, 20 años de diferencia

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El valor de Matthew Stafford en la NFL como reciente MVP de la temporada regular aumenta algo más su estatus si es que eso es posible para uno de los jugadores con una de las carreras en activo más completas. El quarterback de Los Ángeles Rams firma una renovación de un año más para ligarse a la franquicia durante los dos próximos años con la seria intención de llegar a la Super Bowl.

Los Rams están en el primer tier de los favoritos en la temporada 26/27 para conseguir el anillo y toda su estructura pasa por el nivel de Matthew Stafford. A sus 38 años ha demostrado uno de sus mejores niveles de su carrera, lo que ha habilitado una negociación para prolongar un año más su vinculación hasta asegurar las dos próximas temporadas, y lo hace con un montante de 105 millones garantizados en total.

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El nuevo contrato de Stafford marca una extensión de 55 millones para la próxima temporada que puede llegar incluso a los 60 con la suma de los incentivos. Un secreto a voces aclamado en las últimas semanas que ahora tiene firma oficial en una etapa de entrenamientos voluntarios y de preparación para plantear el escenario de un año que puede ser crucial para el equipo entrenado por Sean McVay.

Acompañado de su mujer y de sus cuatro hijas, Stafford firmó el contrato con la seguridad de ser el go-to-guy con el único interrogante de la edad a pesar de que los quarterbacks están acostumbrados a prolongar su carrera incluso más. Sin ir más lejos una leyenda cono Aaron Rodgers acaba de asegurar una temporada más, la última de su carrera, tras firmar un año más con los Steelers por lo que acabará la 26/27 con 43 años.

El único interrogante en el entorno de los Rams es saber cuál puede ser el rol de Stafford como mentor en las dos próximos temporadas después de la inesperada elección de la franquicia en el draft. Con un puesto tan alto como el decimotercero, el equipo seleccionó a un quarterback como Ty Simpson lo que descentra el potencial del mismo a corto plazo porque parece imposible imaginarlo en la cancha si no hay una lesión de Matthew. Por eso hay que poner encima de la mesa la capacidad de acompañar al rookie en esta etapa para enseñarle todo lo posible de cara al futuro, aunque sin duda será un rol menor con lo que supone liderar a un equipo desde el verde.

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Curiosamente la propia NFL ha ejecutado un vídeo en las últimas horas amplificando el baúl de millones de los jugadores con más ganancias en la liga desde 2001 hasta la actualidad. La enorme subida del límite salarial en las dos últimas décadas dejan curiosamente a Matthew Stafford como el jugador que más dinero ha ganado en la competición seguido muy de cerca del ya mencionado Rodgers. Los poco más de 408 millones que ha ganado el quarterback definen a lo que ha llegado la liga en sólo unos años en la firma de sus estrellas.

El valor ofensivo de los Rams de la mano de Stafford deja al equipo actualmente como el líder en puntos anotados con un promedio de más de 30 por partido, algo que puede repetirse perfectamente esta temporada. Si Davante Adams y Puka Nacua vuelven a funcionar al mismo nivel y al quarterback le acompaña el físico, indudablemente hay un nuevo hito en el horizonte para luchar por estar en la Super Bowl.