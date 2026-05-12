Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Otros Deportes
NFL

El rango de edad entre los quarterbacks de la NFL, 20 años de diferencia

Fernando Mendoza y Aaron Rodgers
Fernando Mendoza y Aaron Rodgers, los dos extremos se separan en dos décadas. NFL / Cordon Press
Compartir

El repaso completo a las plantillas de la NFL desde la perspectiva de las superestrellas deja una pequeña mirilla que enfoca a Aaron Rodgers para completar el vínculo con los 32 quarterbacks titulares para la temporada 26/27. El regreso a los Steelers es el último paso para dar por finalizada la previsión a falta de ver los últimos retazos de la preparación, pero de ser así la diferencia deja hasta 20 años entre la promesa más joven y el otrora campeón de la Super Bowl con los Packers.

La entrada de Fernando Mendoza a la élite del fútbol americano con sólo 22 años marca choca con la presumible renovación de los Pittbourgh Steelers a Aaron Rodgers para mantenerse un año más entre los mejores. Con 42 años, el quarterback suma 21 temporadas con posibilidad de ampliar ese número, un choque de épocas que refleja el cambio de ciclo entre dos vivas. Entre ellos hay toda una corriente de jóvenes y veteranos enfrentados por dominar la competición.

PUEDE INTERESARTE

Los 20 años de diferencia entre Mendoza y Rodgers colocan un marco incomparable por cómo está actualmente la competición, más aún tras un año tan loco donde Drake Maye ha llegado a la Super Bowl con 23 años en su segunda temporada. Y al mismo tiempo un inesperado Matthew Stafford ha conseguido el MVP con 38 años, dos mundos que ahora empiezan una nueva cuenta atrás. Este es el listado completo de todos los quarterbacks presumiblemente titulares a partir de septiembre con su edad y su año de nacimiento (Dart cumple 23 años el 13 de mayo).

Las Vegas Raiders

  • Fernando Mendoza
  • 22 años
  • 1 de octubre
PUEDE INTERESARTE

New York Giants

  • Jaxson Dart
  • 22 años
  • 13 de mayo

New England Patriots

  • Drake Maye
  • 23 años
  • 30 de agosto
PUEDE INTERESARTE

Tennessee Titans

  • Cam Ward
  • 23 años
  • 25 de mayo

Chicago Bears

  • Caleb Williams
  • 24 años
  • 18 de noviembre

Houston Texans

  • C.J. Stroud
  • 24 años
  • 3 de octubre

Carolina Panthers

  • Bryce Young
  • 24 años
  • 25 de julio

Washington Commanders

  • Jayden Daniels
  • 25 años
  • 18 de diciembre

Atlanta Falcons

  • Michael Penix Jr.
  • 26 años
  • 8 de mayo

Denver Broncos

  • Bo Nix
  • 26 años
  • 25 de febrero

San Francisco 49ers

  • Brock Purdy
  • 26 años
  • 27 de diciembre

Jacksonville Jaguars

  • Trevor Lawrence
  • 26 años
  • 6 de octubre

New Orleans Saints

  • Tyler Shough
  • 26 años
  • 28 de septiembre

Miami Dolphins

  • Malik Willis
  • 26 años
  • 25 de mayo

Green Bay Packers

  • Jordan Love
  • 27 años
  • 2 de noviembre

Philadelphia Eagles

  • Jalen Hurts
  • 27 años
  • 7 de agosto

Los Angeles Chargers

  • Justin Herbert
  • 28 años
  • 10 de marzo

Minnesota Vikings

  • Kyler Murray
  • 28 años
  • 7 de agosto

Seattle Seahawks

  • Sam Darnold
  • 28 años
  • 5 de junio

Indianapolis Colts

  • Daniel Jones
  • 28 años
  • 27 de mayo

Baltimore Ravens

  • Lamar Jackson
  • 29 años
  • 7 de enero

Cincinnati Bengals

  • Joe Burrow
  • 29 años
  • 10 de diciembre

Buffalo Bills

  • Josh Allen
  • 29 años
  • 21 de mayo

Kansas City Chiefs

  • Patrick Mahomes
  • 30 años
  • 17 de septiembre

Cleveland Browns

  • Deshaun Watson
  • 30 años
  • 14 de septiembre

Tampa Bay Buccaneers

  • Baker Mayfield
  • 31 años
  • 14 de abril

Detroit Lions

  • Jared Goff
  • 31 años
  • 14 de octubre

Dallas Cowboys

  • Dak Prescott
  • 32 años
  • 29 de julio

Arizona Cardinals

  • Jacoby Brissett
  • 33 años
  • 11 de diciembre

New York Jets

  • Geno Smith
  • 35 años
  • 10 de octubre

Los Angeles Rams

  • Matthew Stafford
  • 38 años
  • 7 de febrero

Pittsburgh Steelers

  • Aaron Rodgers
  • 42 años
  • 2 de diciembre
Temas