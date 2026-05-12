El rango de edad entre los quarterbacks de la NFL, 20 años de diferencia
Todas las edades de los 32 mariscales de campo titulares
El contrato millonario de Fernando Mendoza como pick 1 del Draft de la NFL
El repaso completo a las plantillas de la NFL desde la perspectiva de las superestrellas deja una pequeña mirilla que enfoca a Aaron Rodgers para completar el vínculo con los 32 quarterbacks titulares para la temporada 26/27. El regreso a los Steelers es el último paso para dar por finalizada la previsión a falta de ver los últimos retazos de la preparación, pero de ser así la diferencia deja hasta 20 años entre la promesa más joven y el otrora campeón de la Super Bowl con los Packers.
La entrada de Fernando Mendoza a la élite del fútbol americano con sólo 22 años marca choca con la presumible renovación de los Pittbourgh Steelers a Aaron Rodgers para mantenerse un año más entre los mejores. Con 42 años, el quarterback suma 21 temporadas con posibilidad de ampliar ese número, un choque de épocas que refleja el cambio de ciclo entre dos vivas. Entre ellos hay toda una corriente de jóvenes y veteranos enfrentados por dominar la competición.
Los 20 años de diferencia entre Mendoza y Rodgers colocan un marco incomparable por cómo está actualmente la competición, más aún tras un año tan loco donde Drake Maye ha llegado a la Super Bowl con 23 años en su segunda temporada. Y al mismo tiempo un inesperado Matthew Stafford ha conseguido el MVP con 38 años, dos mundos que ahora empiezan una nueva cuenta atrás. Este es el listado completo de todos los quarterbacks presumiblemente titulares a partir de septiembre con su edad y su año de nacimiento (Dart cumple 23 años el 13 de mayo).
Las Vegas Raiders
- Fernando Mendoza
- 22 años
- 1 de octubre
New York Giants
- Jaxson Dart
- 22 años
- 13 de mayo
New England Patriots
- Drake Maye
- 23 años
- 30 de agosto
Tennessee Titans
- Cam Ward
- 23 años
- 25 de mayo
Chicago Bears
- Caleb Williams
- 24 años
- 18 de noviembre
Houston Texans
- C.J. Stroud
- 24 años
- 3 de octubre
Carolina Panthers
- Bryce Young
- 24 años
- 25 de julio
Washington Commanders
- Jayden Daniels
- 25 años
- 18 de diciembre
Atlanta Falcons
- Michael Penix Jr.
- 26 años
- 8 de mayo
Denver Broncos
- Bo Nix
- 26 años
- 25 de febrero
San Francisco 49ers
- Brock Purdy
- 26 años
- 27 de diciembre
Jacksonville Jaguars
- Trevor Lawrence
- 26 años
- 6 de octubre
New Orleans Saints
- Tyler Shough
- 26 años
- 28 de septiembre
Miami Dolphins
- Malik Willis
- 26 años
- 25 de mayo
Green Bay Packers
- Jordan Love
- 27 años
- 2 de noviembre
Philadelphia Eagles
- Jalen Hurts
- 27 años
- 7 de agosto
Los Angeles Chargers
- Justin Herbert
- 28 años
- 10 de marzo
Minnesota Vikings
- Kyler Murray
- 28 años
- 7 de agosto
Seattle Seahawks
- Sam Darnold
- 28 años
- 5 de junio
Indianapolis Colts
- Daniel Jones
- 28 años
- 27 de mayo
Baltimore Ravens
- Lamar Jackson
- 29 años
- 7 de enero
Cincinnati Bengals
- Joe Burrow
- 29 años
- 10 de diciembre
Buffalo Bills
- Josh Allen
- 29 años
- 21 de mayo
Kansas City Chiefs
- Patrick Mahomes
- 30 años
- 17 de septiembre
Cleveland Browns
- Deshaun Watson
- 30 años
- 14 de septiembre
Tampa Bay Buccaneers
- Baker Mayfield
- 31 años
- 14 de abril
Detroit Lions
- Jared Goff
- 31 años
- 14 de octubre
Dallas Cowboys
- Dak Prescott
- 32 años
- 29 de julio
Arizona Cardinals
- Jacoby Brissett
- 33 años
- 11 de diciembre
New York Jets
- Geno Smith
- 35 años
- 10 de octubre
Los Angeles Rams
- Matthew Stafford
- 38 años
- 7 de febrero
Pittsburgh Steelers
- Aaron Rodgers
- 42 años
- 2 de diciembre