El contrato millonario de Fernando Mendoza como pick 1 del Draft de la NFL

Juan Pérez 24 ABR 2026 - 10:24h.

El desglose de más de 55 millones en los próximos cuatro años

La conexión española de Fernando Mendoza, la nueva promesa de la NFL

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Fernando Mendoza es el nuevo referente del futuro de la NFL tras la primera de las tres noches del Draft en el que Las Vegas Raiders lo elige en el primer pick como la base para un proyecto a largo plazo para salir de la cueva. El quarterback, el mejor jugador universitario del último año, pisa la competición con un contrato de novato de cuatro años que rompe todos los estándares hasta rozar los 55 millones de dólares en total.

La firma del jugador de ascendencia cubana en su primer contrato en la NFL deja un flujo inimaginable para cualquier otra promesa del curso. Con sólo 22 años el quarterback quiere ser la nueva cara visible de la liga a pesar de llegar a un equipo con muchas necesidades, pero lo tiene todo para brillar tal independientemente de los ceros en su cuenta bancaria.

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El desglose de los millones que cobra Fernando Mendoza en su primer contrato pasa por los cuatro años obligatorios tras la firma, pero el más importante es el primero por el bonus de la firma. En la NFL el convenio colectivo deja una estructura especial donde hay un bonus especial, un pago garantizado tras firmar o en diferentes cuotas del primer año que garantizan en este caso al quarterback hasta 40 millones de dólares de una tacada.

Hasta 2011 las negociaciones con los jugadores rookies estaban abiertas para cerrar contratos sin un precio cerrado, pero desde entonces la escala salarial se impuso para acordar salarios cerrados como sucede en otras grandes ligas norteamericanas. El salario base de Mendoza en la temporada 26/27 es de algo menos de un millón de euros, pero con el bonus de firma el precio se dispara a más de 40 millones. El segundo año su salario base aumenta a 3,5 millones, el tercer año sube por encima de los 6 millones y el cuarto son 8,8 millones.

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A partir de ahí el rendimiento del quarterback va a medir su futuro en la NFL porque tendrá una opción a un quinto año, pero lo lógico es recibir una extensión previa si mantiene el estatus de estrella. Y a sabiendas de lo que va a marcar el límite salarial de cara a 2030 con el estándar para su posición, no sería loco pensar en los 65 millones por temporada dentro de un lustro si su carrera fluye para estar entre los mejores de la competición.

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Fernando Mendoza no ha sido el típico jugador con halo de estrella desde su infancia, y aunque ha destacado, el trabajo es el que le ha llevado a la élite del college, y ahora a ser el primer pick en el Draft de la NFL. Devoto, católico confeso y con una beca en Yale rechazada para confiar en su sueño deportivo, su historia pasa por la convicción de que la familia está por encima de todo, de hecho no ha asistido al draft para vivir ese momento con los suyos en casa.

Su ascendencia latina pasa por sus cuatro abuelos, criados en Cuba hasta emigrar a Estados Unidos en busca de una mejor vida. Tal es su amor por la familia que tras ganar el premio Heisman como mejor quarterback de la temporada universitaria, dejó un mensaje a sus abuelos en español.

El sostén de Tom Brady en Las Vegas Raiders

Tom Brady es copropietario minoritario de Las Vegas Raiders y en más de una ocasión ha confesado ver los partidos de Mendoza en la universidad antes de apoyar su elección en el primer puesto del draft. Ahora el legendario quarterback no sólo va a servir de ejemplo, sino que ejercerá como mentor desde las sombras para acompañar la evolución del que debe ser su pupilo. Tanto es así que le ha dejado un mensaje directo en redes sociales, y aunque está enfocado a toda la camada de rookies, tiene su guiño a Mendoza.

Ahora empieza una pretemporada donde Mendoza debe estudiar el libro de jugadas de los Raiders, algo que se ha rumoreado lleva haciendo desde las últimas semanas a sabiendas de que le iban a elegir en el primer puesto. La 26/27 no debe cambiar mucho para la franquicia de Las Vegas pero si algo puede demostrar Mendoza es un talante similar al de Drake Maye, un QB de segundo año que ha llegado a la Super Bowl a pesar de estar entre los últimos equipos en las apuestas.