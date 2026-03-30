Puka Nacua, a punto de ser el receptor mejor pagado de toda la NFL

Juan Pérez 30 MAR 2026 - 16:31h.

Los insiders desvelan que puede cobrar algo más que Smith-Njigba

Los 5 grandes ganadores de la agencia libre en la NFL, de los Rams a los Chiefs

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El mercado de los receptores explota definitivamente tras la millonaria renovación de Jaxon Smith-Njigba con los Seahawks hasta darle una val perfecto a Puka Nacua como uno de los mejores en su posición en toda la NFL. La estrella de Los Ángeles Rams apunta a ser el wide receiver mejor pagado de la historia después de una temporada brillante y la aspiración a luchar por el anillo la próxima temporada con miras a la Super Bowl 2027.

Los líos extradeportivos de Puka Nacua, el último un supuesto mordisco de alto voltaje, no bajan su estatus en el mercado de fichajes y los Rams buscan asegurar al jugador antes de la finalización de su contrato. El estándar reflejado por los 42.15 millones anuales a Smith-Njibga son la base para una negociación mayor, porque Nacua en el mismo peldaño según el análisis, quizás un centímetro por encima según el balance individual de este año alejado de los triunfos grupales.

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Las primeras informaciones hablan de una renovación atada alrededor de los 43 millones de dólares anuales para superar el salario de Smith-Njigba, pero todavía hay que esperar. Aunque Nacua es elegible para la extensión ya, insiders como Mike Garafolo dejan entrever que la oficialidad va a esperar a la pretemporada. Los espacios entre junio y agosto van a ser claves para el equipo porque los Rams necesitan hacer algunos movimientos y para ello deben tener sobre la mesa todas las opciones.

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Además el caso legal de Puka Nacua con el mordisco y las supuestas declaraciones antisemitas en su fiesta particular de Año Nuevo están pendientes del juzgado tras la demanda civil. Un caso que no sólo monitorean los Rams sino también la propia competición para saber si entra de lleno a analizar el caso.

El salto de Puka Nacua sería gigantesco porque actualmente va a cobrar unos 5.7 millones de dólares para esta temporada, ahora la gran pregunta es cuántos años va a firmar. A sabiendas del crecimiento de la NFL y del impacto actual con la extensión constante de los límites salariales, los Rams deben buscar un contrato a cinco o seis años para apostar por su bloque actual, uno de los más compensados de toda la competición con opciones además a llegar a Super Bowl.

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La pugna ahora más allá de superar el contrato de Smith-Njigba es el uso de esos millones porque los Rams deben negociar para que los 43 millones estén bajo el saco del dinero nuevo y no garantizado. Es la mejor opción para tener flexibilidad, mientras que Nacua seguramente quiera un contrato de 3 años si confía en sí mismo, sobre todo porque su pertenencia a la élite junto al nuevo contrato televisivo, le puede hacer subir otro escalón de cara al próximo trienio. Además los Rams tienen un equipo llamado a estar entre los mejores, lo que empuja sus posibilidades si mantiene el nivel del último año.

Puka Nacua es uno de los receptores más completos de la NFL quizás al nivel de Ja'Marr Chase, el otro WR pendiente de recibir una extensión con pretensiones al mismo nivel. Por ahora el acuerdo parece estar enlazado a los próximos meses con la seguridad de que va a seguir en los Rams.