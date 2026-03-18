Los 5 grandes ganadores de la agencia libre en la NFL, de los Rams a los Chiefs

Juan Pérez 18 MAR 2026 - 17:26h.

Los Ángeles Rams deben ser candidatos a todo

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El valor de la agencia libre para la temporada 26-27 guarda en la teoría un primer análisis de cara a las predicciones de la NFL para los próximos meses tras tantas idas y venidas. Con más ganas que realidad hasta que las piezas no pisen el césped, la revisión de todos los traspasos y contrataciones deja a Los Ángeles Rams como epicentro de todas las miradas en un espacio donde sobresale tras dar un salto cualitativo al igual que Raiders, Commanders Patriots y los Chiefs si la rodilla de Mahomes así lo quiere.

El escándalo de Maxx Crosby con su regreso forzado a Las Vegas es una de las consecuencias más extrañas de una agencia libre repleta de sorpresas, como la inhóspita salida de todo un MVP de la Super Bowl 2026, Kenneth Walker III, a los Kansas City Chiefs. Entre movimientos truncados, salidas inesperadas y readaptaciones hacia el tanking pensando en Arch Manning para el draft de 2027, este es el listado de los cinco favoritos al anillo a estas alturas del año.

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Los Ángeles Rams quieren más

La alfombra roja para la nueva secundaria de los Rams comandada por Jaylen Watson y Trent McDuffie avala el salto necesario del equipo para ser uno de los grandes favoritos al título. Era la mayor debilidad del equipo por lo que la teoría los coloca ahora en lo más alto si Stafford ofrece una versión parecida a la actual, porque tener al MVP de la temporada regular al frente del equipo es la mejor respuesta para ganar tanto por el liderato en yardas y touchdowns como por el control del partido. Y si Puka Nacua se consolida como estrella, pueden ser imparables.

La apuesta de un año de los Kansas City Chiefs

La reformulación del contrato de Mahomes para darle espacio salarial al grupo junto a las salidas ha permitido tener en las filas a todo un MVP de la Super Bowl 2026 como Kenneth Walker III. El alivio para el quarterback de tener a alguien que se echa el peso del equipo sobre sí en los momentos importantes es un game changing para los momentos importantes de la temporada.

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Además Kelce se queda un año más y se ha cubierto la lesión de Mahomes con Justin Fields, y esa es la única gran duda. El quarterback suplente puede funcionar, pero la balanza del equipo va a depender de la recuperación de su estrella.

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El curioso caso de Las Vegas Raiders

Han sido uno de los equipos más activos de toda la agencia libre por la necesidad de reforzar posiciones críticas que ahora deben pasar por el buen rendimiento de Tyler Linderbaum, que va a ser el center mejor pagado de la historia. Además Kwity Paye y Quay Walker complementan esa lista de nombres ilusionantes. Además guardan el as bajo la manga de Maxx Crosby, su estrella defensiva, tras su fichaje frustrado por los Ravens, una de esas historia que cambia completamente a jugador y equipo y puede suponer una revolución inesperada en el bloque.

Washington Commanders

A pesar de la inestabilidad de Jayden Daniels por sus constantes vaivenes con las lesiones en la última temporada regular, los Washington Commanders han hecho todo lo que está en su mano para darle un equipo cercano a la élite. La reconstrucción completa de su defensa no sólo le aporta más seguridad, sino un plus de profundidad global con llegadas como las de Odafe Oweh, Leo Chenal y Nick Cross, sobre todo por el plus que supone rejuvenecer el equipo. Los 100 millones a Odafe Oweh bien pueden merecer la pena si la defensa ayuda a Daniels a ganar partidos.

New England Patriots

Los Patriots han tocado pocas piezas, pero dos de ellas pueden ser trascendentales si se cumplen las buenas nuevas bajo el manto de Drake Maye. El fichaje de Verrian Lowe puede ser crucial en su ofensiva si logra mantenerse sano para la postemporada, mientras que la veteranía de Kevin Byard puede ser un plus en defensa. Además salidas como la de Stefon Diggs no deben pesar mucho con la llegada de Romeo Doubs.