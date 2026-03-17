NFL apoyará su primer proyecto social en España junto a Fútbol Más

Juan Pérez 17 MAR 2026 - 13:41h.

El programa de la NFL Foundation apoyará a jóvenes en Madrid mediante la iniciativa comunitaria ‘Flag For Fun’

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La NFL Foundation, el programa global de impacto social de la National Football League que utiliza el flag football para apoyar a jóvenes en comunidades de todo el mundo, lanza su primer programa social en España. ‘Flag for Fun’ -una iniciativa creada y desarrollada por la Fundación Fútbol Más, una ONG internacional con más de 18 años de experiencia- trabajará con la NFL y los Miami Dolphins para llevar el flag football a niños, niñas y jóvenes de comunidades vulnerables de Madrid con el objetivo de generar un cambio positivo.

NFL Foundation desarrolla programas de flag football en colaboración con organizaciones comunitarias locales de todo el mundo para implicar e inspirar a jóvenes en zonas con altos niveles de vulnerabilidad y baja actividad física, utilizando el poder del deporte para ayudar a transformar vidas. El flag football es uno de los deportes de mayor crecimiento en el mundo, con más de 20 millones de jugadores en 100 países, donde mujeres y niñas están impulsando el crecimiento más rápidamente.

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Esta disciplina será incluida oficialmente en el programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, gracias al impulso de la Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF) y el apoyo de la NFL.

NFL Flag -el programa oficial juvenil de flag football de la NFL para chicos y chicas- está presente en 20 mercados internacionales con 3,9 millones de participantes fuera de Estados Unidos. Se lanzó en España en 2024 y ya ha llegado a niños en colegios de Madrid, Barcelona y Zaragoza, con una expansión adicional prevista en colaboración con la Federación Española de Fútbol Americano (FEFA).

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“Estamos orgullosos de apoyar el innovador proyecto ‘Flag For Fun’ aquí en Madrid, el primer programa comunitario seleccionado para recibir el respaldo de la NFL Foundation en España”, afirmó el Director de NFL España, Rafa de los Santos. “La NFL Foundation es una iniciativa significativa diseñada para ampliar el acceso al flag football y crear oportunidades positivas para jóvenes en comunidades infrarrepresentadas y desatendidas. Esperamos ver cómo el impacto social de esta colaboración cobra vida junto a los fundadores del programa, Fundación Fútbol Más, los Miami Dolphins y Beyond Sport al tiempo que la presencia de la NFL en España continúa creciendo”.

Por qué Madrid y por qué ahora

Madrid es una ciudad inclusiva y ‘Flag for Fun’ es un programa que, durante un periodo inicial de diez meses, combinará formación técnica en flag football con desarrollo socioemocional y comunitario, creando entornos en los que el deporte actúe no solo como competición, sino como motor de integración, bienestar y crecimiento personal.

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Una visión global con impacto local

‘Flag for Fun’ no es una iniciativa puntual. Es una alianza estratégica entre cuatro socios que combinan experiencia deportiva, innovación social y credibilidad internacional.

• La NFL Foundation, el brazo social de la principal liga de fútbol americano del mundo, activa su primer programa comunitario estructurado en España, reforzando su compromiso global con el desarrollo juvenil.

• Fundación Fútbol Más España, recientemente nominada como una de las seis organizaciones líderes en impacto social deportivo en los Premios Laureus 2026, con amplia experiencia internacional en programas socio-deportivos, implementará la iniciativa mediante su metodología probada, situando el bienestar emocional en el centro del proceso al reforzar comportamientos positivos, relaciones y sentido de pertenencia.

• Los Miami Dolphins, con un sólido historial en programas juveniles y comunitarios tanto en Estados Unidos como en el extranjero, apoyan la iniciativa como parte de su compromiso más amplio de generar impacto más allá del campo.

• Beyond Sport, fundación global reconocida por impulsar proyectos que utilizan el deporte como herramienta de cambio, refuerza la legitimidad y proyección internacional del programa.

Esta alianza es intencionada y refuerza un mensaje clave: el deporte profesional adquiere mayor relevancia cuando se implica activamente con las comunidades y los contextos locales en los que opera.

Más que un nuevo deporte

El valor del flag football dentro de este proyecto no reside únicamente en su crecimiento global o en su futuro olímpico, sino en su capacidad para fomentar el trabajo en equipo y promover la participación mixta.

En un momento en el que la salud mental juvenil y la inclusión social son prioridades, el deporte puede ser una herramienta poderosa, siempre que esté estructurado y correctamente respaldado.

‘Flag for Fun’ no es simplemente la llegada de un nuevo deporte a Madrid, es el compromiso de demostrar que el ecosistema del deporte profesional, cuando se implica de forma genuina con su entorno local, puede crear oportunidades reales y duraderas.