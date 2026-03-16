Juan Pérez 16 MAR 2026 - 18:55h.

La recuperación del la rotura de ligamentos fuerza a apostar por Justin Fields

El mercado de los quarterbacks, fichados y pendientes, en la agencia libre de la NFL

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Kansas City Chiefs tiene como objetivo primordial escalar hacia la Super Bowl 2027 y todos los movimientos de las últimas semanas van en esa dirección, y es algo más que una obviedad. La reestructuración del salario de Mahomes, el aguante de Kelce un año más y la apuesta por Kenneth Walker III son tres de tantos ejemplos para entender que la próxima temporada es la más importante del próximo ciclo, y por eso ahora llega Justin Fields como quarterback suplente.

El fichaje de otro quarterback para cubrirle las espaldas a Patrick Mahomes es más relevante de lo que parece en un contexto como el de los Chiefs, porque la reciente lesión de la superestrella necesita de otro líder de garantías. La baja de Mahomes es especialmente sensible no sólo pro su duración, sino por las capas de inestabilidad que genera en un trance tan importante como este, de ahí la apuesta por Justin Fields.

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Justin Fields puede ser uno de los mejores quarterbacks suplentes a día de hoy de toda la NFL, y tiene más valor aún a sabiendas de la situación del caso Mahomes. Esta afirmación tiene truco porque llega tras una temporada repleta de dudas, con un mal récord, con una pequeña lesión y tras pasar por el banquillo, pero a sus 27 años es la mejor solución para un equipo que le puede necesitar más de lo adecuado potenciando el rol tipo de un quarterback bajo la sombra de una estrella.

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Kansas City Chiefs se ha asegurado a Justin Fields por una sexta ronda del draft además de un extra de tres de los diez millones que Fields tenía garantizados en 2026, una forma de asegurar el traspaso. Con este movimiento el equipo se asegura a un jugador que protege especialmente bien el balón, pero que tiene demasiados problemas para mover la ofensiva, algo que se solventa no sólo bajo el aprendizaje de su titular sino con un running back del nivel de Kenneth Walker.

Fields perdió la titularidad con los Jets tras un balance de 2-7 hasta dejarle el puesto a Tyrod Taylor, y de hecho terminó la temporada dentro del grupo de lesionados por un problema de rodilla en diciembre. Por no hablar de los múltiples rumores de su dudosa relación con la directiva de los Jets de la que ahora sale por la puerta de atrás para probar ante una oportunidad histórica, porque el traspaso es tan bueno para él como para los Chiefs a poco que juegue bien.

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El estado de Mahomes y la necesidad de un suplente de garantías

La rotura de ligamentos de Mahomes en su rodilla izquierda es la principal razón para apostar por un jugador con experiencia que perfectamente puede cubrir su baja, por experiencia y expectativas. La baja de Mahomes en diciembre de un drama como el ACL guarda una recuperación de unos nueve meses, aunque los primeros reportes dejan entrever que está adelantándose a los plazos. Pero arriesgar en una competición tan dura como la NFL con una lesión tan complicada puede empujar al equipo a arrancar con Fields.

De hecho la apuesta parte de implicar lo antes posible a Justin porque va a ser el referente durante toda la pretemporada con lo que eso conlleva para un equipo que va a hacer cambios en dirección al título. La movilidad de este y su encaje en el engranaje de Andy Reid va a ser fundamental para darle espacio a Mahomes de cara a la parte más importante de la temporada para que no acelere plazos en un año clave para las aspiraciones de los Chiefs tanto por las facilidades del espacio salarial como por la posible despedida de Kelce.