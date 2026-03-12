El mercado de los quarterbacks, fichados y pendientes, en la agencia libre de la NFL

Juan Pérez 12 MAR 2026 - 17:01h.

Tagovailoa, Smith y Willis ya visten otros colores

El escándalo Crosby, un fichaje cancelado por los Ravens con mucha polémica

Compartir







El mercado de los quarterbacks en la agencia libre de la NFL deja titulares muy sonados en los primeros días de intercambios para lo que es habitual en la posición, y eso puede desatar muchos más movimientos a partir de ahora. Hay mucho más que la salida del MVP de la Super Bowl 2026 a los Chiefs y es quehasta ahora hay varios nombres en el mercado por su situación en algunos clubes, otros sin contrato y los fichados hay un buen bloque de posibilidades para ver muchas camisetas nuevas en la temporada 26/27.

Los casos de Malik Willis y Geno Smith son actualmente los nombres con más peso entre los quarterbacks con posibilidades a blindar su titularidad de cara a septiembre, pero no son los únicos inquietos. La plataforma del draft y la indecisión de muchas franquicias deja en el aire una larga lista de jugadores que puede tener un futuro a corto plazo más activo de lo habitual para la zona más importante del campo.

PUEDE INTERESARTE Los Atlanta Falcons fichan por el NFL Madrid Game 2026 como equipo local

La salida de Tua Tagovailoa de Miami a Atlanta Falcons es uno de los desencadenantes principales del mercado por la necesidad de los Dolphins de ejecutar un cambio de ciclo. Tras rebuscar en los Packers, Miami ha fichado a Malik Willis por un contrato de 67 millones en tres años que supone un extra de confianza para apostar por él y seguramente no bucear entre los quarterbacks disponibles en la primera ronda del draft.

La volatilidad de lo que hasta ahora ha sido Miami pasa ahora a Atlanta Falcons con el fichaje de Tagovailoa después de un año muy discreto, por lo que ni mucho menos tiene el puesto asegurado. Debe luchar con Michael Penix Jr., lo que genera una pugna interna entre la veteranía de uno y la juventud de otro en un equipo que necesita dar un paso al frente para empezar a competir.

PUEDE INTERESARTE Encuentran muerto en su garaje a Rondale Moore, jugador de los Minnesota Vikings

El caso de Geno Smith con su regreso a los New York Jets es otro de los traspasos rocambolescos porque su salida de los Raiders viene marcada por la necesidad de la franquicia de dejarle espacio a Fernando Mendoza, el presumible primer pick del draft. Por ello los Jets han entrado en el traspaso para atrapar a alguien conocido que puede ser titular a un precio relativamente barato, ya que han dado una sexta ronda a cambio del jugador y una séptima ronda del draft. De hecho los Jets sólo van a pagar 3.3 millones de los casi 20 que cobra el jugador, lo que permite que el equipo sea más agresivo en la agencia libre y pueda ir a por otro QB (suena Carson Wentz).

También hay casos menores como el fichaje de Gardner Minshew a los Cardinals para ser claramente el suplente del equipo y tomar el espacio de Kyler Murray tras ser cortado. Aún así está en un equipo en reconstrucción total tras sólo conseguir tres derrotas el año pasado, por lo que puede tener una oportunidad después de estar a la sombra de Mahomes en los Chiefs. El otro movimiento similar entre talentos jóvenes es el de Mitch Trubisky, que ha dejado atrás a los Bills para fichar por los Titans. No le va a pelear el puesto a Cam Ward, pero es un seguro para el coordinador ofensivo (Brian Daboll), quien ya lo tuvo en los Bills.

PUEDE INTERESARTE Kansas City Chiefs reestructuran el contrato de Mahomes y apuestan fuerte por la temporada 26/27

Del resto de nombres con opciones a cambiar de aires están Mac Jones (49ers), Anthony Richardson (Colts) y Spencer Rattler (Saints), además de los jugadores anclados en la agencia libre. Kyler Murray, Kirk Cousins y Aaron Rodgers están actualmente sin equipo a falta de una propuesta que les convenza, todos en situaciones opuestas porque el primero debe ser titular en la NFL, Cousins está en horas bajas y Rodgers podría ir a Pittsburgh, pero a sus 42 años no descarta la retirada.