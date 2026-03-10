Mahomes se lleva a los Chiefs a Kenneth Walker III, actual MVP de la Super Bowl 2026

Juan Pérez 10 MAR 2026 - 18:32h.

La irrupción de la agencia libre de la NFL deja el movimiento más sonado posible con el equipo más famoso de la última década en la competición, y es que los Kansas City Chiefs han fichado a Kenneth Walker III. El MVP de la última Super Bowl 2026 con la respectiva victoria de los Seattle Seahawks cambia de aires después de un sonado movimiento que puede cambiar las predicciones para la próxima temporada de dos de los equipos con más renombre.

Las semanas de negociaciones y las dudas sobre la renovación de Kenneth Walker III dejan el primer bombazo de la agencia libre en la NFL con una estrella más bajo el bando de los Chiefs. La reconversión del contrato de Mahomes para apostar con todo esta 26/27 en busca de un nuevo anillo tiene aquí su razón de ser, aunque este debe ser el primer movimiento de muchos del equipo que está llamado a buscar el título de manera desesperada la próxima temporada.

La necesidad de mejorar el ataque terrestre le deja a los Chiefs el mejor running back de la temporada pasada después de hacer espacio salarial con el traspaso de Trent McDufie a los Rams. La lluvia de rondas no eran el único premio para los de Andy Reid, porque la situación económica les ha permitido liberar salaria para prometerle unos 14.4 millones anuales según los primeros reportes de Ian Rapoport, Tom Pelissero y Mike Garafolo.

Con tres años por delante de tres años y unos 45 millones, esta es la primera piedra para confiar en un proyecto que va de manera agresiva a ganar ahora, sobre todo porque la concepción de la plantilla con las necesidades pasa por el ahora. No porque no haya proyección en el equipo, sino porque la reducción sólo para este año del contrato de Mahomes permite una flexibilidad que deja espacio para fichar a más jugadores de nivel. Y a todo eso hay que sumarle a Kelce.

Aunque está lejos de su mejor nivel, el tigh end sigue en la estela por demostrar que está preparado para un último baile, y según las primeras informaciones todo apunta a una renovación por un último año. La apuesta del equipo parece haber convencido a una de las estrellas históricas de la franquicia, no sólo por lo que supone la llegada de Kenneth Walker sino por el espacio para seguir haciendo más movimientos.

Lo que está claro es que el balance ofensivo del equipo va a crecer porque por primera vez desde hace años, Mahomes va a tener una amenaza terrestre de primer nivel, quizás desde la explosión de Kareem Hunt (que curiosamente ahora es agente libre junto a Pacheco). Esto no sólo será una balsa de aire para quitarle presión a Mahomes en muchos momentos del partido, sino que es el mayor atractivo para agentes libres y futuros movimientos, lo que genera más expectativas aún para la próxima temporada de la NFL a expensas del draft. Y hablando de rondas, los Chiefs tienen suficientes para seguir haciendo cambios no sólo en los próximos días, sino a las puertas de los tres días de elecciones del 23 al 25 de abril en Pittsburgh.