Los Atlanta Falcons fichan por el NFL Madrid Game 2026 como equipo local

Juan Pérez 03 MAR 2026 - 14:59h.

Van a repetir el espectáculo de Dolphins y Commanders de la temporada pasada

Sam Darnold I 'El Renacido', la gran historia de la Super Bowl 2026

El camino hacia el Madrid Game 2026 de la NFL tiene el primer inquilino para el Santiago Bernabéu con la confirmación de los Atlanta Falcons para certificar la continuidad de la cita en la capital de España. Es el primer episodio hasta completar la continuidad del acuerdo multianual con el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid que se mantiene también para 2027 a la espera de tener todos los nombres propios para la cita de este año.

Madrid vuelve a ser el centro del universo NFL la próxima temporada con uno de los nueve encuentros internacionales que se van a disputar en 2026 lejos de Estados Unidos, un récord define las aspiraciones de la competición por llegar a todo el mundo. La bandera de ese partido es una fiesta global como sucedió en el Dolphins - Commanders, pero ahora con nombres propios porque de los Atlanta Falcons destaca sobremanera Bijan Robinson.

En el análisis inicial de la elección de los Falcons la referencia para acumular hype es Bijan Robinson, el gran atractivo inicial del Madrid Game 2026 por ser uno de los mejores el running back de toda la NFL. Uno de los grandes interrogantes de los Falcons está en el quarterback, porque el asiento se puede mover lo suficiente como para generar una revolución, de hecho en el último mercado de fichajes hubo muchos rumores.

El posible rival de los Falcons para el Madrid Game 2026

Los Falcons van a ser los locales para el partido en el Santiago Bernabéu, por eso sólo hay que repasar el calendario para ver las opciones de franquicias con opciones reales de viajar a España. A priori los Ravens y los Bengals están en el punto de mira porque dentro de los partidos en casa, son las opciones más viables quitando a los equipos con más partidos internacionales o por el fuerte arraigo de los enfrentamientos divisionales. Los Chicago Bears y los Kansas City Chiefs también están encima de la mesa, y por último están Panthers, Saints y Bucaneers, estos tres con menos opciones por pertenecer como hemos mencionado a la NFC Sur con lo que ello implica.

Según Iker Sagasti, narrador y comentarista de Mediaset de los partidos de la NFL, los Falcons le han ganado la partida otros equipos que lo han solicitado como los Commanders o los Giants. De hecho el actual campeón, Seattle Seahawks, también había pedido estar en Madrid pero al ser campeón su estatus es diferente de cara a los partidos internacionales.

El Madrid Game ya es un referente

La presencia en Madrid es un must desde el primer día, y no hay más que destacar las vivencias del primer enfrentamiento para enlazar ahora con la elección de los Falcons. Así lo explica el Director de NFL España, Rafa de los Santos: “La pasión por la NFL en España nunca ha sido tan grande y dar la bienvenida a los Atlanta Falcons a Madrid para un partido de temporada regular representa un momento histórico para nuestra creciente base de aficionados. Además para los Falcons, saltar al césped del Bernabéu es un momento único de competir en una de las grandes capitales deportivas del mundo. Para los aficionados en España, es la oportunidad de experimentar en directo la velocidad y la intensidad del juego, así como a los atletas de primer nivel de la NFL en un escenario que hará que este partido sea inolvidable”.

Por su parte desde los Falcons están encantados con la oportunidad, y además lo vinculan al Mundial de la FIFA de este verano: “Estamos increíblemente orgullosos de formar parte de un partido de temporada regular de la NFL en Madrid, en el icónico Bernabéu”, aclara el presidente y CEO de los Falcons, Greg Beadles. “Atlanta y Madrid son una combinación natural, ya que acogeremos dos partidos de la fase de grupos de la Selección española de fútbol en el próximo Mundial de la FIFA en el Mercedes-Benz Stadium. Esta oportunidad refleja el continuo crecimiento global tanto de la NFL como de los Atlanta Falcons y esperamos profundizar la conexión con nuestra comunidad europea al organizar otro gran evento deportivo en casa y regresar a Europa por cuarta vez en seis temporadas. En nombre de toda nuestra organización, estamos entusiasmados de poder disfrutar la rica cultura de España y colaborar con socios excepcionales como el Real Madrid CF, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. Para los Falcons es un honor formar parte del crecimiento internacional de la NFL”.

Con el paso de las semanas las pistas van a caer hasta descifrar el puzle del segundo equipo invitado para el Madrid Game 2026 en una invitación a vivir en directo el lujo de la NFL en acción.