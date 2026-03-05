Kenneth Walker, MVP de la Super Bowl 2026, a las puertas de la agencia libre

Juan Pérez 05 MAR 2026 - 11:27h.

Los Chiefs y los Giants, al acecho

Kansas City Chiefs reestructuran el contrato de Mahomes y apuestan fuerte por la temporada 26/27

Kenneth Walker III puede ser uno de los terremotos de la agencia libre de la NFL por lo que conlleva tener a todo un MVP de la Super Bowl 2026 encima de la mesa de muchas franquicias para la próxima temporada. En las últimas horas los Seattle Seahawks le han dado libertad inicial de cara al 11 de marzo, y aunque todo apunta a volver a firmar con los actuales campeones, los rumores sobre su salida son cada vez mayores.

En pleno anuncio del Madrid Game 2026 con el primer invitado confirmado, el espacio para las sorpresas en la NFL tiene en Kenneth Walker III a uno de los protagonistas directos por no recibir tag de transición ni de la franquicia colocado por el equipo que mantiene su situación en el aire a pesar de que expira su contrato. De hecho esta decisión estaba prevista y alimenta los rumores a pesar de las negociaciones constantes entre el running back y los actuales campeones del anillo.

Kenneth Walker III tiene en su mano ser el cuarto jugador de la historia de la NFL en ganar el MVP de la Super Bowl y cambiar los colores al inicio de la próxima temporada, y es algo que puede pasar en los próximos días. La tensión en Seattle es real por el hecho de perder a uno de sus mejores jugadores con el permiso de Njigba y Darnold, sobre todo por la eficiencia del corredor en los dos últimos meses de campeonato coronado con los playoffs.

Esto puede afectar no sólo al mercado de fichajes sino también al draft, porque puede suponer una revolución completa en la toma de decisiones de muchos equipos. Los Kansas City Chiefs por ejemplo pueden tomar un rol muy ofensivo para mover la gran cantidad de picks en las primeras rondas que han conseguido tras traspasar a Trent McDufie a los Rams, y no es de extrañar que intenten mover esas piezas para hacerse con alguno de los mejores jugadores de la agencia libre. No es esta una selección directa de las posibilidades de la agencia libre porque hay rumores de Kenneth Walker III en Kansas así como en los Giants, pero por ahora la prioridad está por la eficiencia de Seattle.

Esto puede cambiar las previsiones de ir a por Kenneth Walker III o a Jeremiyah Love, el mejor corredor previsto para el draft que comienza el 23 de abril, una disputa abierta entre las gerencias por cambiar el rumbo para el próximo año. Los Chiefs van a ser protagonistas indiscutibles porque su movimiento augura cambios, pero más aún porque Mahomes prolongado su contrato con una reducción sólo para la próxima temporada de cara a buscar el anillo de manera más agresiva. Así que están en todas las quinielas para buscar otra estrella.

La proyección de los 300 millones de dólares de límite salarial para las franquicias de cara a la temporada 26/27 es la base para reestructurar plantillas, por eso el MVP está en tantas conversaciones. Más aún en un año donde las lesiones le han respetado, el valor de Walker no está sólo en su eficiencia, sino en llegar físicamente al final en la mejor forma posible para romper a cada uno de los rivales de Seattle.