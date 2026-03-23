Seattle Seahawks renueva a Jaxon Smith-Njigba y crea un estándar multimillonario

Juan Pérez 23 MAR 2026 - 17:05h.

Se coloca como el mejor receptor toda la NFL tras ganar la Super Bowl 2026

Seattle Seahawks, un campeón de la Super Bowl 2026 con sabor a revancha

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Las exigencias de un equipo ganador como los Seattle Seahawks pasan por la billetera después de tomar el anillo como propio en una temporada brillante, y Jaxon Smith-Njigba certifica el vertido de millones. El wide receiver logra un contrato de más de 168 millones de dólares en cuatro años para convertirse en el mejor pagado en toda la NFL en su posición, una necesidad para darle futuro al equipo tras dejar salir a Kenneth Walker III a los Chiefs.

La marcha del actual MVP de la Super Bowl 2026 era un movimiento necesario para mantener el bloque con la verdadera apuesta de John Schneider como general manager de los Seahawks. Las vías de escape de Seattle para dar con un nuevo running back es un plan muy diferente al gasto masivo en Smith-Njigba para asegurar a una de las mejores estrellas jóvenes de la competición.

Los 42.15 millones de dólares anuales para Jaxon son la consecuencia de sumar 119 recepciones, ganar uno de los premios más importantes de la temporada y certificar su triunfo ante los Patriots. El receptor de sólo 24 años no sólo es el Jugador Ofensivo del Año en la NFL, también es el líder de yardas de la competición que ha conseguido guardar bajo llave el anillo de campeón. Y sí, Kenneth Walker III fue mucho más importante en la final y seguramente en el último tramo del equipo, pero el futuro en la estrategia de Seattle pasa por otras manos. De hecho han asegurado ya el contrato adelantándose a otros movimientos de verano, porque ahí el precio podría haber sido mucho más caro.

Con la salida de Kenneth Walker ha salido a la luz una verdad absoluta para Schneider, y no es otra que la nula dependencia de corredores de élite en contraposición a lo que sucede con los receptores. Smith-Njigba viene de ser el mejor en su posición en una temporada que ha coronado a su equipo, y eso le deja una montaña de millones que reduce los futuros movimientos de su equipo en 28 millones de espacio salarial y las repercusiones del draft que empieza en un mes.

La prioridad está en asegurar el futuro de Devon Witherspoon, cornerback clave del equipo, y luego dejar espacio para los novatos o algún movimiento necesario de última hora.

La fina línea de los 40 millones

Ja'Marr Chase abrió la veda y ahora la certifica Smith-Njigba. El límite de los 40 millones anuales para un jugador alejado de la posición de quarterback es un estándar muy reciente en la NFL, y habla no sólo de la subida del límite salarial, sino de los nuevos tiempos. La distancia sideral entre estos dos jugadores y el resto de receptores es parte de un nuevo tiempo no sólo por la importancia del WR, sino por la situación del mercado.

Jaxon Smith-Njigba: 42.15 millones de dólares

42.15 millones de dólares Ja’Marr Chase: 40.25 millones de dólares

40.25 millones de dólares Justin Jefferson: 35 millones de dólares

35 millones de dólares CeeDee Lamb: 34 millones de dólares

34 millones de dólares DK Metcalf: 33 millones de dólares

33 millones de dólares Garrett Wilson: 32.5 millones de dólares

El hombre más feliz del mundo después de Jaxon Smith-Njigba es actualmente Puka Nacua, considerado uno de los mejores receptores de la NFL que dentro de poco debe buscar un nuevo contrato en los próximos meses. Un refuerzo económica que abre un nuevo orden a la espera de ver los movimientos de los equipos más relevantes de la temporada tras el pico de actividad de la agencia libre.