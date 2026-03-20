Juan Pérez 20 MAR 2026 - 16:31h.

El draft parece la solución directa tras perder al MVP de la final

Seattle Seahawks 29 - 13 New England Patriots: revancha de Kenneth Walker con un touchdown de Bad Bunny al ICE en la Super Bowl 2026

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El trauma de perder a todo un MVP de la Super Bowl es el principal dilema para la gerencia de los Seattle Seahawks para reunir las piezas suficientes para volver a competir por el anillo. La salida de Kenneth Walker III a Kansas City Chiefs es uno de los bombazos de la agencia libre de la NFL, y el actual campeón necesita reponerse sin hacer el derroche de otros, porque ese es precisamente el problema de no mantener a la superestrella.

Kenneth Walker III ha sido el mejor jugador de los Seahawks en la recta final de la temporada, y por supuesto, en los playoffs. Su figura era una estrategia en sí misma como sustento para darle aire a Darnold, pero sobre todo, a la búsqueda forzada de yardas. La presión para firmar alrededor de los 45 millones por tres años que le han dado los Chiefs no entraba en los planes de John Schneider como director de operaciones de Seattle. La misión ahora es encontrar una solución para volver a estar en la élite.

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La agresividad de los Chiefs, las mejoras de los Rams y el salto de Raiders son los tres candidatos más claros a la espera del draft y de la pretemporada camino al trono, pero los Seahawks tienen mucho que decir para defender el título. La gran pregunta es cuál va a ser el camino oficial para restablecer el backfield con un nuevo referente, porque las opciones actuales están muy lejos de lo que significa tener a Walker en sus filas.

El arquitecto del equipo campeón lo tiene claro. Schneider ha calmado a los suyos en varias declaraciones con afirmaciones pausadas donde habla de que en la posición del running back siempre se pueden encontrar jugadores. Es un lema que le va a perseguir toda la temporada si el equipo no funciona, pero la primera vía para él es la confianza tanto en las dos apuestas actuales del equipo.

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Zach Charbonnet sigue en recuperación tras la rotura del ligamento cruzado, pero debe ser el titular indiscutible si logra una recuperación completa una vez entrada la temporada. La segunda respuesta es Emmanuel Wilson, una alternativa que también ha resaltado Schneider que a día de hoy es la opción para arrancar la temporada a la espera de novedades, draft o recuperaciones físicas. Y la opción menos lógica es el joven Holani, que tendrá oportunidades en pretemporada para demostrar si es capaz de encontrar un hueco.

A partir de ahí es todo un interrogante, porque la gran apuesta de los Seahawks es mirar con detenimiento el draft para encontrar un buen running back en alguna de sus primeras elecciones. El pick 32 de la primera ronda puede ser una solución perfecta para abaratar costes y completar plantilla, pero no es tan fácil acertar con un jugador de primer año para tener una reacción inmediata en la temporada. Y mucho menos en un equipo campeón.

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De hecho parte de la creación de este equipo campeón es la buena toma de decisiones de John Schneider, que en su momento encontró a Walker de una segunda ronda del draft. Ese pick 32 es espacio para los running backs, así como también la segunda ronda, por lo que falta ver si hay movimiento para hacer alguna operación y adelantar picks en busca de algún nombre concreto, o aguantan para sacar a la luz algún nombre que pueda empujar a la plantilla.

Le negativa a usar el Franchise Tag para pagar a Kenneth Walker III es el mayor riesgo que puede tomar un campeón como Seattle Seahawks, y al mismo tiempo un resalto sobre la figura del presidente de operaciones. Un foco para toda una temporada con fecha marcada en el draft de cara a los tres días de elecciones entre el 23 y el 25 de abril.