Juan Pérez 19 MAR 2026 - 11:12h.

Una reconstrucción con tanking obligado y un apretado límite salarial

Los Atlanta Falcons fichan por el NFL Madrid Game 2026 como equipo local

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La confección de plantillas en la NFL desde la ventana de los Miami Dolphins es como el icono del fajo de billetes volando que cualquiera de nosotros usa en whatsapp tras una compra innecesaria. A la franquicia de Florida le pasa algo parecido, pero su el grueso de su gasto no se debe a nuevas adquisiciones en la agencia libre sino a la necesidad de quitarse jugadores de encima, pagándoles su sueldo a base de millones, para empezar de cero y reconstruir a medio plazo.

A día de hoy los Miami Dolphins tienen alrededor de 175 de dinero muerto en su plantilla en más de 16 jugadores que no van a vestir su camiseta para la temporada 26-27. Pero hay un titular más fuerte aún, y es que los seis jugadores que más cobran del equipo subrayan esa premisa porque todos, desde la salida de Tua Tagovailoa a los Falcons a la marcha de Tyreek Hill, van a llenarse los bolsillos con billetes de Miami mientras visten otro uniforme.

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El impacto inicial de esa realidad se construye tras la marcha de Jaylen Waddle a los Broncos, porque la salida del receptor estrella de la franquicia deja en el club otra 'deuda' y tres rondas para el draft (una primera, una tercera y una cuarta). Es la enésima decisión en busca de una reconstrucción que quiere romper con la racha de los 25 años sin playoffs, y tiene lógica después del cambio de rumbo obligado desde los despachos.

Tras la salida por la puerta de atrás de Mike McDaniel y de Chris Grier, la directiva ha apostado por Jon-Eric Sullivan para empezar desde cero con la consiguiente fuga de activos. El caso más flagrante fue el de la salida de Tua Tagovailoa, porque el quarterback fue cortado hace unos días asumiendo así más de 50 millones de dinero muerto para esta temporada y casi otros 50 para la 27-28, una cifra récord en la historia de la NFL que habla de la necesidad de cambiar la dinámica con urgencia para reconstruir con pausa.

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Las salidas de los receptores Tyreek Hill y Jaylen Waddle están en el mismo tono, aunque son muy diferentes. El primero fue cortado mientras que el segundo se va traspasado, pero entre los dos superan los 53 millones que dejan a la franquicia con un espacio salarial muy limitado de los 301.2 millones estimados para gastar este año por cada uno de los equipos. Ese trío con la suma de Tagovailoa supera los 100 millones y en el conjunto de los 16 jugadores incluidos en el gasto de esta season está más del 50% del presupuesto.

Esta es una aceptación del tanking para la próxima temporada que puede estar muy lejos del 7-10 de esta temporada, una afirmación tan dura como necesaria para los Dolphins. Es una aceptación para limpiar los errores pasados, confiarle la temporada a nuevas promesas y a rookies, y entender que las cuentas saneadas deben ser el inicio de una nueva era hasta que los bonos de firma y el dinero de los cortados cierren de un portazo varios años de vaivenes sin