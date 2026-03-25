Juan Pérez 25 MAR 2026 - 09:25h.

El relato habla de una fiesta en una furgoneta de lujo durante Año Nuevo

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Las salidas de tono de Puka Nacua vuelven a colocar a la estrella de Los Ángeles Rams en un torbellino repleto de polémica tras una denuncia que lo señala de agresión y conducta poco apropiada. Según la acusación, el receptor habría mordido a una mujer en una furgoneta de lujo tras una cena social, y la continuación de esa acción apunta a uno de los favoritos a la Super Bowl 2027 con un comportamiento excesivamente inadecuado por hechos y comentarios antisemitas.

La información de TMZ Sports sobre el supuesto último episodio de Puka Nacua es sorprendente por lo destartalado del encuentro, dos mordidas a chicas diferentes, un gesto fuera de lugar y un comentario antisemita. Una denuncia recién interpuesta al jugador de la NFL, que está en plena negociación para conseguir un contrato multimillonario como el de Smith-Njigba, detalla hechos de Año Nuevo durante la fiesta del 31 de diciembre de 2025 en la zona de Century Fox, donde se cuenta que sobrepasó los límites hasta el punto de morder a la denunciante.

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En plena negociación por conseguir uno de los contratos más caros de toda la NFL, Nacua se ve envuelto en un problema con una historia inimaginable. La denunciante alega que en el contexto planteado, el jugador comenzó a actuar de forma demasiado íntima antes de morder el pulgar de una de sus amigas hasta el punto de hacerla gritar. Según el relato, poco después continuó y mordió a la denunciante, razón por la que esta pide una solicitud para una orden de restricción.

En esa petición está incluida la fotografía de la herida con una marca circular de dientes de una dentadura completa, pero según la denuncia el acto no finalizó ahí. Antes de ese momento Nacua habría proferido gritos antisemitas generalizados, una cto que desmiente por completo el abogado del jugador, que declaró a TMZ que es un intento de extorsión. De hecho la defensa niega los insultos y a la vez confirma el contacto físico pero dentro de un juego algo brusco.

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La situación está marcada para las próximas semanas porque un juez ha denegado la petición de la restricción, pero ha fijado una audiencia para evaluar las pruebas de ambas partes el próximo 14 de abril. En otros medios han confirmado a posteriori que los Rams están al tanto de la situación pero la liga no ha anunciado una investigación formal por ahora, algo que algunas veces sí se realiza bajo la Política de Conducta Personal.

En los últimos meses Nacua ha sacado demasiadas veces los pies del tiesto, primero con un gesto antisemita (a petición de otros) en un streaming del que posteriormente se disculpó aclarando que no sabía lo que era. En varias ocasiones ha criticado a los árbitros de manera extrema hasta el punto de recibir multas de la NFL de hasta 25.000 dólares por comentarios en ese mismo directo, e incluso ha llegado a borrar mensajes en redes sociales con críticas sobre todo a los colegiados.

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Mientras tanto la situación del jugador queda en entredicho porque no sería el primer episodio fuera de tono de la estrella de los Rams, sobre todo porque ahora mismo se juega muchos millones en su futuro contrato. La flamante renovación de Smith-Njigba en su misma posición ha elevado el techo de los más de 40 millones de dólares por temporada que Nacua podría superar perfectamente hasta colocarse como el mejor pagado entre los receptores. Aún así insiders como Mike Garafolo hablan de que el equipo puede enfriar la negociación hasta comprobar que el caso legal se soluciona.

Nacua es el referente de Los Ángeles Rams junto al MVP de la temporada regular, Matthew Stafford, las dos razones de peso para pensar junto a los fichajes de la agencia libre, que son favoritos este año al anillo.