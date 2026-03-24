Kelce olvida la retirada y renueva con los Chiefs hasta los 40 años

Juan Pérez 24 MAR 2026 - 10:54h.

Aunque tiene una cláusula para decidir su futuro cada temporada

Los Chiefs cubren las lesiones de Mahomes con el fichaje de un quarterback suplente

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La rumorología sobre la retirada de Travis Kelce en la NFL es historia después del compromiso del tight end para continuar en activo durante tres años más bajo el escudo de Kansas City Chiefs. Lo que hace unas semanas era un interrogante para la estrella y la franquicia, se convirtió en un secreto a voces desde que la franquicia aseguró el nuevo contrato de Mahomes para dejar espacio salarial para arriesgar este año e ir a por el título, y con ese fin todo apunta a una temporada en lo más alto.

La triple corona de Kansas City Chiefs la cierra Kelce con una renovación que le va a mantener en los Chiefs hasta los 40 años, una decisión impulsada sobre todo por la agresividad planteada para ganar este año. La reestructuración del contrato de Mahomes, el fichaje de Kenneth Walker III como reciente MVP de la Super Bowl y la posibilidad de ir a por todas ha cerrado el círculo una vez más para mantener la conexión en el verde.

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La continuidad de Travis Kelce tras 13 temporadas en los Chiefs profundiza en una relación con tiras y aflojas que se convierte en esta ocasión en un acuerdo por tres años con un valor total de 57,7 millones. Con un promedio de 19,2 millones por año, la realidad para el contrato es otra porque la primera temporada (26-27) el tight end sólo va a cobrar 12 millones de dólares garantizados para impulsar la estrategia del equipo para ir a por todas esta temporada. Una idea que se alinea con la renovación de Mahomes para tener más espacio salarial ahora.

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Según las informaciones de insiders como Ari Meirov, el contrato define el primer año con tres millones adicionales a los 12 como incentivos por el rendimiento del equipo. A partir de ahí es una firma con posibilidades flexibles, porque los cerca de 40 millones restantes están enfocados a los dos últimos años como una opción sobre la que Kelce debe decidir el próximo 8 de junio de 2027 si continúa o prefiere la retirada. Esto es fundamental para que el equipo reajuste el impacto del tope salarial en los próximos años dependiendo de si el tight end quiere seguir o se plantea la retirada.

Kelce no está ni mucho menos en su mejor momento, pero sin ser un jugador trascendental le puede dar mucho al equipo como alivio en los momentos importantes. La libertad creativa de Mahomes y la responsabilidad que debe tomar Kenneth Walker III son las bases para construir sobre el equipo, pero indudablemente la experiencia de un campeón tras 13 temporadas en la NFL pesa lo suficiente como para ser una pieza relevante. Y su pasado habla por sí mismo en el contrato.

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Con esta renovación la dupla de Mahomes y Kelce sigue viva tras nueve años de muchos éxitos en los Chiefs donde han formado una de las duplas más exitosas de la NFL con tres anillos a las espaldas: 2020, 2023 y 2024. El quarterback suma nueve temporadas en el club por las trece de su compañero, y su conexión es tan obvia que incluso formó parte del momento de la firma.

Ahora las lesiones son parte del camino porque la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda tiene en ascuas a toda la afición de los Chiefs. Mahomes no debería empezar la temporada, de ahí el fichaje de Justin Fields, un ejecutor que debe ser el reemplazo puntual hasta la recuperación de la estrella.