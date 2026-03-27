Juan Pérez 27 MAR 2026 - 10:10h.

Actualmente es copropietario minoritario de Las Vegas Raiders

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La presencia de Tom Brady en cualquier teoría remota para volver a la NFL es cuestión de mención, pero si es el propio heptacampeón de la Super Bowl el que habla abiertamente de ello hay noticia. La leyenda de los New England Patriots no va a volver a jugar al fútbol americano, pero no será porque durante algunos minutos no lo haya pensado hasta el punto incluso de hablar con los grandes responsables de la competición en los últimos días.

En una charla con la CNBC Sport, Tom Brady ha levantado la voz para aclarar que durante unos segundos se ha visto de nuevo con la coraza, las hombreras y el casco para volver a pisar el verde de manera profesional. En un entorno donde muchos se extrañan de la renovación de Kelce hasta los 40, Brady confiesa su situación antes de alabar su vida actual como retirado, todo después de brillar con algunas de las jugadas más épicas del partido Flag Football Classic donde compitió con otras estrellas de la liga y algunos creadores de contenido.

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El touchdown de Stephon Diggs a pase de Tom Brady ha levantado una breve polvareda hasta el punto de activar el debate sobre si el mejor quarterback de todos los tiempos podría jugar hoy día en la NFL con 48 años. Su pase en un partido amistoso donde los empujones brillan por su ausencia, una jugada levantó un interrogante no sólo en los fans y en la comunidad periodística, sino también en el propio jugador.

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Lo curioso del tema es que Brady es actualmente uno de los dueños minoritarios de Las Vegas Raiders y precisamente por ese apellido, decidió preguntarle a la NFL si sería posible volver. Sin saber cómo funcionan los límites del humor dentro del entorno más cercano del quarterback, todo fan de los Raiders ha pensado en alguna ocasión que tener como copropietario al nombre más sonado en la historia del deporte puede tener una repercusión positiva. Sobre todo si en algún momento decide ponerse la camiseta y salir a jugar.

Por eso precisamente le han preguntado formalmente en una pregunta en la CNBC Sport, y él no alejó ni mucho menos el tema: "Es divertido que preguntes, de hecho he preguntado y a la NFL no le gusta la idea, voy a dejarlo ahí. He explorado algunas cosas muy distintas..." y es en ese momento donde cambia el rumbo de la respuesta para aclarar que está bien con su rol actual. Es cuanto menos significativo que abra una puerta aclarando que ha tanteado opciones reales, seguramente de equipos que pueden estar interesados de tenerle sólo por ser quien es, aunque sea en un perfil de segundo quarterback en un equipo con intenciones de hacer tanking para el próximo draft donde estará Arch Manning.

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Por eso el cierre de su respuesta es muy institucional cuando afirma que "estoy muy feliz retirado, déjame decir esto. Me lo he pasado muy bien jugando el flag game, me ha encantado no recibir empujones. Pero si algo me ha dejado claro el partido es que estoy feliz retirado". Es una negación al 99,99% que sin duda aleja a Brady de un regreso siquiera fugaz, pero en ese instante de duda en la misma respuesta hay algo que no ha contado. Quizás una tentativa, una charla simpática con el entrenador de los Raiders o una posibilidad remota si en algún punto el equipo llega sin opciones a nada a los últimos partidos de la temporada. No parece real, pero si algo esconde Brady, puede ser uno de los momentazos de la próxima temporada.