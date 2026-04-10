El acelerador del draft de la NFL para 2026 y el timing de cada ronda

Juan Pérez 10 ABR 2026 - 18:03h.

Una reducción del tiempo de selección sólo para la primera ronda

La sonada ausencia de Fernando Mendoza al draft, el mejor aspirante para llegar a la NFL

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El draft 2026 de la NFL presenta una candidatura a transformar el talento de cara a la próxima temporada con tres días de evento desde el 23 al 25 de abril en Pittsburgh y una regla renovada. El manejo del tiempo más allá del previsible número 1 de Fernando Mendoza por parte de los equipos para seleccionar definitivamente los picks entre propuestas, llamadas y negociaciones cambia este año para acelerar el proceso con un plus estratégico.

La primera ronda del draft de la NFL será más frenética a partir de ahora después de la última aprobación de las reglas para reducir de diez a ocho minutos la ventana inicial de elecciones. La primera ronda es la única que sufre el cambio porque con el avance de las mismas el tiempo para emitir una elección es cada vez menor, una responsabilidad que decae con el avance de las horas por el manejo del riesgo en las elecciones.

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El draft es un punto de inflexión para los equipos más necesitados de la NFL pero al mismo tiempo es uno de los momentos más tensos de la pretemporada por la toma de decisiones. Cada selección, por ejemplo en primera ronda, supone un gasto millonario a largo plazo que necesita de una reflexión mayor, sobre todo si no tienen claro qué jugador seleccionar. Los primeros puestos suelen estar muy claros pero conforme bajan las elecciones, hay muchos equipos que quieren subir puestos o están dispuestos a negociar con lo que eso conlleva: llamadas, tiras y aflojas y un grupo de elegidos por parte de cada equipo que debaten hasta llegar a una decisión definitiva.

Por eso es trascendental entender que ahora cada equipo tiene ocho minutos en vez de los diez habituales para elegir jugador en la primera ronda, pero es algo que va a menos. En la segunda ronda el reloj baja a siete minutos, mientras que de la ronda 3 a la 6 sólo hay cinco minutos para seleccionar. La última fase, la séptima ronda, queda con sólo cuatro minutos. Este encuadre también tiene su reacción desde el punto de vista televisivo para aumentar el ritmo de la retransmisión.

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El almacén de millones de cada equipo en la agencia libre tiene sentido precisamente porque en la primera ronda los picks pueden conseguir desde contratos de cerca de 54,5 millones de la primera elección hasta los 16.1 del pick 32. Estos son los contratos más sonados con cuatro años obligatorios y un quinto exclusivo de esta ronda con elección para el equipo, la razón de entender por qué hasta 2008 estas elecciones duraban 15 minutos.

Indudablemente Fernando Mendoza parece el prospecto más sonado para el draft porque todo apunta a su llegada a Las Vegas Raiders con la primera elección, una historia que no tendrá el brillo esperado. El quarterback ha decidido no asistir a Pittsburgh por lo que la corona de su generación se quedará en su casa de Miami donde vivirá la noche con los suyos en vez de frente a los focos y la televisión, un momento único que define su futura carrera en la NFL.