La sonada ausencia de Fernando Mendoza al draft, el mejor aspirante para llegar a la NFL

Juan Pérez 08 ABR 2026 - 15:25h.

El quarterback de 22 años será la nueva cara visible de la liga

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Fernando Mendoza va a ser uno de los nombres más repetidos durante la próxima temporada de la NFL si todo sigue el cauce natural de los hechos como gran favorito al draft de las próximas semanas. El quarterback está en todos los listados como el futuro de Las Vegas Raiders para el primer pick, un movimiento lógico que choca con la decisión del jugador desvelada en las últimas horas de no asistir a Pittsburgh al evento para mantener un perfil bajo con los suyos desde Miami.

Del 23 al 25 de abril la nueva hornada de jóvenes con aspiraciones a cambiar su vida en la élite del fútbol americano después de ser el mejor jugador universitario tras triunfar con los Indiana Hoosiers. Aún así es lo contrario al jugador activo hoy día en cualquier aspecto en lo referente a construir una imagen pública relevante más allá de su relevancia en el césped, por eso ha tomado una decisión. Según informa Adam Schefter en la ESPN, el quarterback ha informado internamente a la liga para avisar de que no va a asistir el primero de los tres días del draft.

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Según los informes la idea inicial de Mendoza para quedarse en su casa de Miami es celebrar el draft con algunos de los compañeros que le han llevado a ganar el Campeonato Nacional, la entrada directa a la NFL por la puerta grande. Su idea es celebrar la elección como un logro colectivo que después de una temporada exitosa le coloca como el favorito, y a sabiendas de cómo es él, prefiere alejarse de los focos.

En más de una ocasión Mendoza ha dicho que su prioridad es el deporte, sin más. Devoto, católico confeso y con una beca en Yale rechazada para confiar en su sueño deportivo, el quarterback ha declarado en más de una ocasión que sólo quiere saber dónde va a trabajar para empezar a estudiar el playbook lo antes posible de cara a los primeros entrenamientos y la pretemporada. De hecho más de un insider ha revelado que ha habido contactos para visitar las instalaciones de los Raiders a sabiendas de que tienen la primera elección, y esa sería su única visita pre-draft según las informaciones actuales.

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Es una historia sorprendente que a la vez cambia el tono del brillo esperado por la NFL para coronar al que puede ser su próximo número 1, un nombre que debería repetirse hasta la saciedad como una de las nuevas caras de la NFL a sus 22 años. De hecho la vinculación de Tom Brady como socio de Las Vegas Raiders define lo que puede significar esa conexión desde la grada al campo, porque el rey de los anillos del fútbol americano ha visto en más de una ocasión al quarterback en Indiana para seguirle la pista...por lo que todo parece escrito.

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Los precedentes de las ausencia más sonadas del draft

Fernando Mendoza se puede unir así a una lista de jugadores que en los últimos años ha tomado una decisión similar desde una posición privilegiada con una selección en los puestos más altos. Trevor Lawrence es el último precedente en 2021 después del año de la pandemia donde Joe Burrow tampoco apareció, pero el caso de mantenerse en casa con la familia es más habitual de lo que parece. Baker Mayfield en 2018 es seguramente el caso más similar porque su intención era exactamente la misma, estar en casa con los suyos.

Más icónica es la situación de Joe Thomas en el draft de 2007 donde el linebacker de los Browns decidió irse a pescar con su padre al Lago Michigan justo en el momento en el que era elegido. Una historia de película que sin duda se aleja de la Mendoza a la espera de saber cómo lo hará exactamente de cara al 23 de abril.