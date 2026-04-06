Los millones por gastar en la agencia libre de la NFL, de Patriots a Seahawks

Juan Pérez 06 ABR 2026 - 13:13h.

Seahawks y Patriots tienen todavía 30 millones para volver a estar en la Super Bowl

Mahomes se lleva a los Chiefs a Kenneth Walker III, actual MVP de la Super Bowl 2026

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La ventana de los fichajes sigue abierta en la NFL con los coletazos de la agencia libre a la espera de más movimientos para reconstruir plantillas, certificar renovaciones y sobre todo buscar el último enlace en busca del título. Con cinco equipos todavía con más de 40 millones por gastar, la realidad es que hay varios candidatos al anillo con demasiados millones en los bolsillos para tomar decisiones con el draft a la vuelta de la esquina, una de las claves para entender qué quiere hacer cada equipo de cara a la temporada 26/27.

Por primera vez en la historia la NFL aumenta el límite salarial hasta superar los 300 millones por equipo, la cifra destinada a los salarios de un año. En muchos casos el draft es fundamental para comprender que muchos equipos dejan espacio para el gasto de la nueva camada, donde según la posición van a tener un salario predeterminado. En el top 5 de los equipos con más dinero actualmente hay muchos necesitados, pero lo sorprendente es que en los siguientes puestos hay varios equipos que optan a todo.

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New England Patriots y Seattle Seahawks, los flamantes finalistas de la Super Bowl 2026, están dentro del top 8 de los equipos con más dinero a gastar en la agencia libre con montantes que superan los 30 millones de dólares. El escenario plantea no sólo una estrategia expuesta en algunos casos frente a la necesidad de otras franquicias para darle un giro parcial a algunas de las posiciones claves de cara a septiembre, y todavía hay mucho por decidir.

El caso de los Seahawks es el más sonado porque son los actuales campeones y tienen un plan para repetir a pesar de perder a Kenneth Walker III, actual MVP de la Super Bowl que se ha marchado con Mahomes a los Chiefs. Aún así el dinero por gastar no debe suponer muchos cambios porque está enfocado al drama del campeón cuando hay muchos jugadores jóvenes que van a pedir contratos extensos como acaba de suceder con Jason Smith-Njigba. Aún así Seattle puede aguantar esos 30 millones para algo más que contratos futuros, porque en el draft bien pueden ir a por uno de los mejores running back de la clase además de permitirse el lujo de guardar margen para hacer posibles intercambios durante la temporada si sufren lesiones.

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Los Patriots tienen un dilema mayor porque necesitan reforzar la ofensiva así como buscar un tigh end, pero su dinero realmente está planteado a largo plazo también. La activación del quinto año de contrato de Christian González deja claro que el equipo va a prepararle un contrato multimillonario a uno de los mejores cornerback de la NFL.

El top 5 de los equipos de la NFL con más millones para gastar

Los cinco equipos con más millones están enfrascados en una renovación de diferentes formas, pero la realidad de todos es que necesitan los suficientes cambios para moldear una reconstrucción. Los Commanders han rozado el cielo hace un par de años, pero su última temporada y los problemas de Jayden Daniels con las lesiones hacen difícil presagiar cuánto van a arriesgar económicamente para ser competitivos ahora. Titans, Cardinals o Jets están a priori muy lejos de luchar este año.

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Titans: 63 millones

Commanders: 50 millones

Chargers: 48 millones

Cardinals: $1 millones

Jets: 40 millones

Mientras candidatos como los Chiefs están en una zona límite con sólo 6.7 millones tras múltiples movimientos en la agencia libre, los Rams guardan 26 millones para una de sus estrellas. El próximo contrato de Puka Nacua, uno de los mejores receptores de la NFL, es la conversación más repetida en Los Ángeles además de tener en el horizonte las promesas para mantener a Kobie Turner, Steve Avila o Byron Young. Muchos millones para pocos activos en esta temporada que dejan a los más pequeños con la responsabilidad del draft y de últimos movimientos para la temporada.