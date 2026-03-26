Juan Pérez 26 MAR 2026 - 09:13h.

Sólo lleva tres meses de recuperación de los nueve estimados...y ya hace lanzamientos

Fernando Mendoza, el quarterback favorito para ser el pick 1 del draft de la NFL

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La presencia de Patrick Mahomes sobre el verde con el balón en las manos es escalofriante sólo tres meses después de sufrir una rotura de ligamentos, una mirada optimista en su recuperación que sobrepasa las previsiones. Los nueve meses previstos de baja para una de las lesiones más graves posibles en la NFL coloca a la estrella de Kansas City Chiefs en un espacio único para volver antes de lo previsto en una temporada vital donde la franquicia ha hecho all-in para buscar el título.

El conservadurismo sobre el regreso de Patrick Mahomes es el seguro de vida de los Chiefs, pero a nadie se le escapa que el jugador quiere aprovechar este año tras los movimientos del equipo. La ejecución del fichaje del actual MVP de la Super Bowl, Kenneth Walker III así como la renegociación del contrato del quarterback es una estrategia para ir a por el título este año, pero todo pasa por la presencia del líder.

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La ética de trabajo de Mahomes deja informes que lo colocan hasta siete horas al día en las instalaciones de los Chiefs para tener una recuperación mucho más veloz de lo que dicen los informes médicos. Los nueve meses habituales de recuperación para la rotura de ligamentos en su rodilla izquierda es el camino hacia la tranquilidad, pero él quiere estar antes. De hecho el equipo ha respaldado la baja de Patrick con el fichaje de Justin Fields, una venda para mantener la competitividad con el que sin duda debe ser uno de los mejores quarterbacks suplentes de toda la NFL.

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En una recuperación de nueve meses, ver a Mahomes con el balón en la mano y lanzando es una muy buena noticia, pero en ningún caso van a arriesgar con él. Según el insider Ian Rapoport, si el quarterback no está preparado para el inicio de la competición en septiembre como sería lógico con los plazos habituales de la lesión, no va a estar sobre el terreno de juego. Los Chiefs no se van a apresurar y por eso han fichado a Justin Fields, para aprovechar su experiencia junto a la de un equipo donde ahora hay más armas ofensivas.

La simple publicación del vídeo es un mensaje positivo sobre la recuperación de su estrella, obviamente nadie da un paso así si no tiene toda su confianza en su estrella. Las palabras de Mahomes en los últimos meses van en esa línea, en la de de estar preparados para entrenar con el equipo en pretemporada, estar en los entrenamientos en mayo y sentirse parte del grupo sin restricciones, una quimera que con esta primera imagen toma forma.

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El tricampeón de la NFL ha mencionado en más de una ocasión que sus aspiraciones pasan por estar disponible en la primera semana de competición a pesar de que eso va en contra de lo que le han dicho los médicos. Esa ambición, su ética de trabajo para la recuperación y las ganas de volver a estar entre los mejores en un año único, tanto por el límite salarial como por la posibilidad de elegir en el draft en los puestos altos. Una primera piedra en el camino para la afición que son meses para Mahomes en busca de otro año en la élite.