Las 5 sorpresas de la 1ª ronda del Draft de la NFL de Fernando Mendoza

Juan Pérez 24 ABR 2026 - 09:22h.

El quarterback de ascendencia cubana será el referente de los Raiders durante años

Fernando Mendoza, el quarterback favorito para ser el pick 1 del draft de la NFL

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El Draft de la NFL 2026 pasa por Fernando Mendoza como el líder indiscutible del futuro de Las Vegas Raiders, el foco inicial de una extensa noche para desplegar una primera ronda repleta de sorpresas. El quarterback debe darle estabilidad a uno de los equipos más necesitados de la competición, pero era un pick obvio desde hace meses, no tanto como los sorprendentes ascensos de varios corredores o la elección de Los Ángeles Rams.

La noche de las salas estratégicas en las franquicias de la NFL deja un Draft repleto de nombres por descubrir tras un gran año universitario donde la primera ronda define el talento y las necesidades a partes iguales. Fernando Mendoza es el gran referente de los Raiders desde hoy mismo con el obligado estudio del libro de jugadas de aquí a septiembre, pero hay varios equipos que han arriesgado en su posición con ideas muy diferentes.

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La tendencia más llamativa es el valor a los running backs en la primera ronda cuando parecía una posición algo devaluada en los primeros puestos, pero Los Cardinals han ejecutado el cambio con el pick de Jeremiyah Love. La tercera elección del draft es un corredor para darle un plus en el apoyo terrestre a Kyler Murray, una de las sorpresas iniciales junto a la posterior selección de otro RB para los Seahawks en el pick 32, el joven Jadarian Price que ficha por los actuales campeones de la Super Bowl 2026.

El otro gran elemento inesperado está en la decisión de Los Ángeles Rams, uno de los mayores contendientes al título para la próxima temporada que ha preferido apostar por su futuro a corto plazo en vez de por el presente. La inesperada elección de un quarterback, en este caso Ty Simpson, es un giro radical de los acontecimientos a sabiendas de las necesidades del equipo. Actualmente los carneros tienen al actual MVP de la NFL en esa posición, y a pesar de los 38 años de Stafford, todo debe pasar por él y de hecho la franquicia está negociando su renovación. Por eso es tan extraño el movimiento, un paso para asegurar los próximos años imaginando que Simpson puede ser el reemplazo en 2-3 años de su mayor estrella.

El destello de Ohio State con cuatro jugadores en las 11 primeras elecciones es una demostración del potencial de la universidad. Carnell Tate (Titans), Arvell Reese (Giants), Sonny Styles (Commanders) y Caleb Downs (Cowboys) son el ejemplo. Por otra parte los líneas ofensivos son la gran decepción de la primera ronda, porque había una proyección en el top 10 que no se cumplió, lo que ha permitido un extra para Patriots y Steelers para reflotar esa posición.

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