Andrea Esteban 12 ABR 2026 - 14:38h.

Sus raíces familiares proceden de Asturias

El acelerador del draft de la NFL para 2026 y el timing de cada ronda

Compartir







En una liga tan global como la NFL, hay un detalle que hace único a Jake Ferguson: luce la bandera de España en su casco. El jugador de los Dallas Cowboys no esconde su vínculo con el país y, en una entrevista con Marca, ha explicado el origen de ese sentimiento, su deseo de jugar algún día en Madrid y su intención de acercar la cultura española a Estados Unidos.

Raíces españolas y un orgullo que lleva al campo

El vínculo de Ferguson con España no es casual. Sus bisabuelos, tanto por parte materna como paterna, eran de Asturias, una tierra que el jugador siente muy cercana pese a no haberla visitado todavía.

PUEDE INTERESARTE TreVeyon Henderson 'apoya' a Jaden Ivey tras su despido por comentarios homófobos

Criado entre historias familiares sobre España, el ‘tight end’ decidió dar un paso más y rendir homenaje a sus orígenes de una forma muy visible: “El sentimiento era tan fuerte que hablé con la NFL y dije: esto es lo que quiero hacer.”

PUEDE INTERESARTE Drake Maye se rapa la cabeza y genera una donación de más de 4 millones

Desde entonces, luce la bandera española en su casco, un gesto que ha emocionado a su familia y que le ha convertido en un caso único dentro de la liga. Además, mantiene tradiciones familiares y un interés constante por conocer más sobre su historia.

El sueño del Bernabéu y su apuesta por España

El crecimiento de la NFL en España, especialmente tras eventos en el Santiago Bernabéu, ha despertado aún más el interés de Ferguson. El jugador no oculta su ilusión por disputar un partido en Madrid: “Definitivamente me encantaría, ojalá que ocurra.”

PUEDE INTERESARTE La sonada ausencia de Fernando Mendoza al draft, el mejor aspirante para llegar a la NFL

Más allá del deporte, también ha dado un paso en el plano cultural y empresarial. Ferguson ha lanzado en Estados Unidos una edición especial de vino español junto a la marca Cría Cuervos, con la intención de llevar parte de su herencia al otro lado del Atlántico: “Quiero mostrar lo que es realmente España y demostrar que allí hay cosas increíbles.”

Mientras sigue centrado en su objetivo deportivo: ganar la Super Bowl con los Dallas Cowboys, el jugador mantiene en mente un viaje pendiente: visitar Asturias y reconectar con sus raíces. Un regreso que podría cerrar el círculo entre su historia familiar y su presente en la élite del fútbol americano.