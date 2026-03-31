TreVeyon Henderson 'apoya' a Jaden Ivey tras su despido por comentarios homófobos

Juan Pérez 31 MAR 2026 - 16:33h.

El rookie estrella amplía la polémica en sus redes sociales

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La reciente expulsión de Jaden Ivey de los Chicago Bulls por comentarios homófobos en contra de la comunidad LGBTQ tiene ahora un respaldo inesperado en TreVeyon Henderson, uno de los corredores estrella de New England Patriots en la NFL. El novato deja atrás un año casi inmejorable tras llegar a la Super Bowl 2026 con un interrogante en el camino tras una cita bíblica que abre un debate sobre su comportamiento.

La escalada del caso Jaden Ivey trasciende el ámbito deportivo no por su salida de los Chicago Bulls, sino por el trasvase a la comunidad religiosa hasta llegar a uno los rookies más relevantes de la temporada en la NFL. Las críticas a la NBA por promover el Mes del Orgullo le han costado el contrato al escolta, y ahora otro atleta extremadamente espiritual levanta la voz para defender su ideología.

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El mensaje de Henderson en la red social X enlaza directamente la noticia en la que los Bulls cortan a Ivey, y luego cita la Biblia con este texto: "Bienaventurados los que padecen la persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos". No son declaraciones tan fuertes como las del hasta ahora jugador de la NBA, pero de alguna manera subraya su identificación religiosa hasta colocarse en el punto de mira.

TreVeyon Henderson ahonda su fe en el cristianismo evangélico/protestante y con sólo echar un vistazo a sus redes sociales, es fácil comprobar que su perfil religioso está en la mayoría de sus post. Casi todas sus publicaciones son versículos de la Biblia o reflexiones teológicas desde que en 2023 se bautizó públicamente junto a otros compañeros en la universidad de Ohio State. Ahí comenzó su renacimiento espiritual, presente en la serie documental Redemption (Prime Video) donde es uno de los protagonistas.

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El cambio de vida y su activación sobre las acciones contra Ivey plantean un análisis mayor, tanto internamente en New England Patriots como en la propia NFL. Además en más de una ocasión el propio Henderson ha hablado de su preferencia por la obediencia a Dios por encima de todas las cosas, resultados incluidos. Ha defendido esa filosofía que ahora le hace alzar la voz ante lo que parece entender como una ofensa sin pensar en las consecuencias para su carrera deportiva.

TreVeyon Henderson es una de las estrellas emergentes de la NFL tras una gran temporada donde ha acompañado a los Patriots a toda una final de la Super Bowl, a pesar de estar muy lejos del título frente a Seattle Seahawks. En su perfil vocacional con la religión ha demostrado en cada una de sus declaraciones que su prioridad está en perseguir los principios bíblicos, y sus decisiones responden a ello. De hecho uno de los acontecimientos más curiosos desde su entrada en la liga es su escapada justo unos días antes de la Super Bowl para casarse en secreto con su pareja.

El partido más importante de su breve carrera profesional no era tan importante como su vida privada, y eso lo alinea con su libertad para mostrar cualquier tipo de declaración tras los partidos o en redes sociales. Ahora afronta un rumbo polémico con la defensa a Jaden Ivey, una puerta entreabierta a la espera de un diálogo de más partes (equipo, organizaciones, competición y fans) para saber en qué puede acabar su caso durante las próximas semanas.