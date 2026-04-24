Ángel Cotán 24 ABR 2026 - 10:07h.

El equipo de Luis García Plaza está a un punto de la zona de descenso

Mírala cara a cara, que es la Segunda

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El Sevilla FC ya está al borde del infierno. Los de Luis García Plaza perpetraron una dantesca primera parte que permitió a su rival adelantarse en el marcador. Tras la reanudación, la reacción hispalense apenas duró diez minutos y el doblete de Iván Romero, criado en la Carretera de Utrera, terminaría de apuntillar a los de Nervión.

Un punto. Esa es la mínima renta que guarda el Sevilla con el descenso antes de visitar El Sadar, uno de los feudos de LALIGA que más aprietan. La peligrosísima situación ha agotado la paciencia de una afición cansada de las malas decisiones de sus dirigentes, así como de una plantilla que parece no ser consciente de lo que hay en juego.

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Desde la lejanía, Manu Carreño analiza las opciones de salvación del conjunto rojiblanco. En El Larguero de la Cadena SER, el afamado periodista no ignora el mal síntoma que se percibe en el equipo de Luis García Plaza, aunque encuentra un halo de luz por la permanencia.

Manu Carreño, el mal síntoma del Sevilla y un halo de luz

El presentador, pese a la imagen mostrada por el Sevilla en el Ciutat de València, encontró en el calendario algo a lo que agarrarse: "Vaya... qué mal huele. No es muy malo el calendario, quiero decir, no le toca contra muchos equipos que se estén jugando la vida, son equipos que están en zona tranquila. Pero claro, es que el equipo da tan malas sensaciones...".

No obstante, está claro que el principal problema del Sevilla es el propio Sevilla. Carreño no negó lo evidente y expuso un serio problema en el vestuario: "Y sobre todo que oyendo a Luis García Plaza, que es un entrenador como la copa de un pino, le oyes hablar y lo que transmite después de hablar con los jugadores... y es un vestuario, si no hundido, cerca".