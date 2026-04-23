García Plaza cuenta la bronca del descanso y evidencia a los suyos: "La presión les está asaltando"

Pepe Jiménez Sevilla, 23 ABR 2026 - 21:34h.

El calendario que le queda al Sevilla y a sus rivales directos en las últimas 6 jornadas

García Plaza atendió a los medios de comunicación tras la cita ante el Levante

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Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, atendió a DAZN tras la cita de este jueves ante el Levante y no tuvo reparo alguno en reconocer, tras la derrota, que abroncó a sus jugadores en el descanso con mensajes que evidenciaron a los suyos: "Les he pedido que sean futbolistas, nada más".

"La primera parte es de no conocerles, con mucho miedo, quitándose el balón de enmedio. En la segunda mitad lo hemos intentado, ha tenido ocasiones, pero no hemos estado finos. No nos podemos permitir regalar la primera parte como la hemos regalado, hemos regalado hasta el gol. Se lo he dicho, son futbolistas, tienen que querer la pelota. Después hemos tenido buenos minutos, pero nos ha faltado acierto. La primera parte es lo peor que hemos hecho", comenzaba argumentando el técnico.

Realmente enfadado, García Plaza comentaba que en el descanso "les he pedido que sean futbolistas, que quieran la pelota, que se quiten el miedo, la presión no está saltando". "Tenemos que jugar 100' no 50'. No podemos intentarlo a base de coraje, sino que hay que jugar al fútbol".

El resto de declaraciones de Luis García Plaza

Los errores en la segunda mitad: "Rubén ha tenido una y la ha tirado fuera, el balón parado no hemos estado bien. Nos falta, pero al menos es la base. La primera parte ha sido muy mala. Les he dicho que aquí nadie va a venir para sacarles. El año pasado ya sufrimos hasta el año pasado y este año pinta igual".

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Situación clasificatoria del Sevilla: "Si ahora termina LALIGA, no estamos en descenso. No tenemos que ser dramáticos. No tendríamos que estar luchando aquí, pero estamos aquí. Lo ha dicho alguien en el vestuario, que o nos metemos en la cabeza que estamos abajo o vamos a sufrir más. No estoy diciendo nada que ellos no sepan".

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¿Puede salir el Sevilla de la zona de abajo?: "Les veo capaces, sino habríamos tirado la toalla. El Levante está eufórico y es lógico, pero igual la semana que viene ganamos y se mete el Mallorca. Esto va a ser muy duro. Como perdamos el foco mal vamos, tienen que hacer como el año pasado, que ya lo hicieron".