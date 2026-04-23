El uno por uno y las notas del Sevilla ante el Levante con un único aprobado y un '0' en el plantel

Sergio Ramos y su equipo continúan negociando la compra de un Sevilla que 'apesta' a descenso

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El Sevilla vuelve a perder, el Sevilla vuelve a quedar en evidencia y el Sevilla se acerca, casi de manera inevitable, al descenso a la Segunda División. Mientras tanto, Sergio Ramos aprovecha la semana de Feria para volver a su ciudad, para acudir a los toros y, de paso, pasearse por el Real. No sabemos si alguien lo hará, pero tocará preguntarle: "Sergio, ¿estás seguro?"

Porque en este equipo que presume del 'Nunca se rinde', el ambiente, la sensación, la imagen, es de haber tirado la toalla. El conjunto de Luis García Plaza ha empeorado, aunque parecía prácticamente imposible tras el sainete ante el Valencia, al de Matías Almeyda y se ha presentado en el estadio del último, primero, y del penúltimo, después, como si estuviese descendido. Parece que sí se ha rendido.

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Y viendo al equipo jugar cada fin de semana, uno se pregunta si realmente merece la pena, si realmente Sergio Ramos está seguro de convertirse en la cara visible de un equipo que camina lentamente, con dolor, con mucha pena, como si de una penitencia se tratase, a la Segunda División.

No es el que escribe el mayor defensor de Sergio Ramos y sus decisiones en el Sevilla, pero le tocará reconocer, si finalmente concreta la compra, la valentía, el atrevimiento y la locura que sería que alguien con tan cuidada reputación, con tantos éxitos deportivos y un recorrido prácticamente inmaculado, ponga su nombre en este equipo lleno de malas decisiones, de futbolistas sobrepasados y una afición que, aunque merece mucho más, no puede pisar el césped para jugar los partidos.

Decía Quique Sánchez Flores hace ya unos meses que Sergio Ramos no quería aparecer en una foto negativa en Sevilla y ahora muchos allegados, amigos o familiares, seguro que le preguntarán día sí, día también: "Sergio, ¿estás seguro?"