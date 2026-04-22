Pepe Jiménez Sevilla, 22 ABR 2026 - 13:20h.

Los tres grandes cambios de García Plaza tras estudiar al Sevilla de Matías Almeyda

García Plaza atendió a los medios de comunicación antes de viajar a Valencia

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Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro ante el Levante tras la última sesión de entrenamiento vivida en el Sánchez-Pizjuán. El técnico, tras el triunfo ante el Atlético de Madrid, intentará sumar otra vez de tres para alejarse de la zona de descenso.

"El parón ha sido diferente, hemos trabajado con casi todos, tenemos que dejar a tres hombres fuera de la convocatoria. Están todos, hay que tomar decisiones, es una pena porque todos han trabajado bien. Quiero agradecerles la predisposición que tienen para entrenar, porque somos 27 y después juegan 11. Saben que estamos en un momento vital, donde la victoria te hace sacar un poco la cabeza y mañana tenemos un partido vital, ante un rival que va a ir a muerte. Si mantenemos el nivel, tendremos opciones", comenzaba argumentando el entrenador del Sevilla.

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En esta misma línea, García Plaza insistía en que "el Levante hay que analizarlo bien. Lo dije el día del Oviedo, están en su mejor momento del año, el Levante está en su mejor momento, a tope de confianza, nos enfrentamos al mejor Levante del año. Es lo que veo, o hacemos un gran partido o nos van a ganar. Las dinámicas son diferentes, los jugadores tienen confianza".

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El resto de respuestas de García Plaza:

Las palabras de Matías Almeyda: "Lo que digan otras personas, no tengo que comentar nada. Estoy centrado en mi equipo. En Vitoria renové y a los 16 partidos estaba fuera. No sé nada de lo que hablaron, ni pregunto, ni me preocupo. Me preocupo por el equipo y la afición".

Preferencias para jugar: "Ojalá estuviésemos a mitad de tabla, eh. Lo que pasan en otros campos no lo controlamos nosotros. Nos centramos en nuestro partido, que será complicado ante el Levante. Tenemos que hacer un gran partido. El resto, que pase lo que tenga que pasar. Si ganamos, no entramos en descenso".

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Oportunidad para ir a la Feria: "No creo, porque jugamos el domingo. Llegamos el viernes, descansaremos y entrenaremos otra vez el sábado. Los que repitan jueves-domingo, que se queden en casa, como si no hubiese Feria. No he visto nada, me habría gustado disfrutarlo, pero nos jugamos mucho".

Espacio para preparar el encuentro: "Voy viendo, incluso en los partidos, se va acercando a lo que quiero. Estamos lejos, necesitamos automatismos, repeticiones, conocernos, saber cómo acoplarnos, tenemos que ir creciendo. El Sevilla que veo en mi futuro, está lejos de lo que quiero. Aún así, llevamos 3 puntos en dos partidos, si seguimos así, no tendríamos problema".

César Azpilicueta: "Pensamos que la semana que viene empezará a trabajar con el grupo. Él no está aún, pero somos positivos de cara a la semana que viene. En Pamplona lo pongo en seria duda".

Ideas para el once ante el Levante: "Lo que funciona se toca poco, pero eso no significa que vaya a ser 100%. Si conseguimos una idea de jugar, que estuvimos cómodos, que crecimos con el balón, con el resultado a favor, sí mantengo el bloque, aunque puede haber algún matiz. Cambiamos el esquema, hemos jugado con cuatro sistemas diferentes, me gusta que el rival tenga la duda".

Las palabras de Sergio Ramos: "Le conozco de enfrentarnos, incluso fui a Francia y nos saludamos, pero es que eso a mí no me quita... yo ahora mismo solo pienso en el Levante. Lo que tenga que venir, de cualquier tema, que venga. Me fui un día a Madrid a ver un derbi y me tuve que venir a Sevilla. Me centro en el partido, nada más".

La figura de Nico Guillén: "Lo que ha pasado con jugadores anteriores, no tengo absoluta idea. No puedo opinar. Nico me gusta, claro que me gusta. Tiene formas, te gusta, pero en este momento es una situación muy complicada. El otro día jugamos con seis de la cantera, Manu Bueno debutó como titular, Castín, Oso... ellos jugaron con cuatro y nosotros con seis, nadie lo dice. Hay que esperar el momento correcto y ahora mismo no es fácil, no está la dinámica desde el primer día. Tiene un futuro muy, muy bonito".

Una final ante el Levante: "Entiendo lo que me decís, no olvidemos que aquí ganó el Levante 0-3. El golaveraje va a ser difícil recuperarlo, ojalá me equivoque. Si ganas, es un paso adelante brutal. Si somos capaces de encadenar dos victorias seguidas, creo que aquí en casa, con el ambiente del otro día, no vamos a perder ningún partido. La afición estuvo increíble, es la que yo conocía cuando venía de visitante. Si logramos ese ambiente, veo difícil que nos ganen en casa. Si somos capaces de ganar en Valencia, es un paso brutal. Si pierdes, no es una final, sería muy duro, pero la final, final, final, será cuando venga ese partido de hacerlo o no. Es un partido que, si somos capaces de ganar, damos un paso adelante brutal. Ellos también están igual, eh".