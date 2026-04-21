Pepe Jiménez Sevilla, 21 ABR 2026 - 17:15h.

El Sevilla renueva a un Miguel Sierra que mira al primer equipo

Ibra Sow anunció este lunes su renovación con el Sevilla hasta 2029

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Son muchas las incógnitas aún por resolver en esta temporada que agoniza, pero el Sevilla va, poco a poco, pensando en el próximo año. Con la esperanza de seguir en la élite, el conjunto blanquirrojo -como es lógico- va pensando en la pretemporada, en las llegadas y en las salidas, y el último en renovar su contrato también quiere su sitio: Ibra Sow, de momento, apunta al verano.

Porque el Sevilla anunció este martes la renovación de Ibra Sow hasta 2029, siguiendo los pasos de jugadores como Miguel Sierra, Nico Guillén o Edu Altozano, y, como todos ellos, el atacante de 19 años quiere estar en la pretemporada de los grandes el próximo curso.

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Es lo lógico, dada la apuesta del club, pero esto no significa que el punta vaya a quedarse en el primer equipo... ni que vaya a jugar en el Sevilla Atlético. Porque la próxima temporada será altamente complicada para gestionar a los jóvenes.

El primer filial tiene su descenso a Segunda RFEF prácticamente asegurado y si el Sevilla sigue en Primera, dirección deportiva y cuerpo técnico deberán apostar con los jóvenes por el salto a la élite, el paso atrás en una categoría con el SAt o, como alternativa, cesión a un equipo que le permita sumar minutos en Segunda División.

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Cabe recordar que Ibra Sow se ha ejercitado en multitud de ocasiones con el primer equipo, además de que ya fue convocado por Diego Alonso cuando apenas tenía 17 años, por lo que lo único que le queda es debutar con el Sevilla en encuentro oficial.

No sabemos si eso se producirá a finales de este curso o el próximo año, pero sí sabemos que el chico quiere una oportunidad y, como varios de sus compañeros, es altamente probable que la tenga el próximo verano en pretemporada.