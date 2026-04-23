El uno por uno del Levante y las notas contra el Sevilla FC

Álvaro Borrego 23 ABR 2026 - 21:06h.

Un doblete de Iván Romero permite al Levante aferrarse a la permanencia y hunde un poco más al Sevilla FC

Quién es Adolfo López, el médico del Levante con un tatuaje del Betis

Compartir







Justo cuando más falta hacía. El Levante hizo un alarde de personalidad para ganar al Sevilla FC y mantener vivas -más que nunca- sus esperanzas para la permanencia. Un doblete de Iván Romero deja a los granotas a solo dos puntos de la permanencia que ahora ocupan los de Luis García Plaza, al borde del abismo.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores del Levante contra el Sevilla FC.

Ryan (6): Tres despejes por alto. Ni le asustaron. Firmaría que todas las 'finales por la permanencia' fuesen tan plácidas para él.

Toljan (6): Su partido fue como los de los laterales de antaño, condicionado por tener que medirse con Vargas. Midiendo muy bien cuándo sumarse al ataque y centrándose en labores defensivas. Tres intercepciones, dos despejes y cuatro duelos ganados para un total de ocho contribuciones defensivas.

De la Fuente (9): Soberbio. Sublime. Perfecto.

Matías Moreno (8): Hizo ese trabajo invisible que a veces no se valora. Achicando balones como podía. Bregar, pelear con los delanteros, fijar a Akor Adams... Colosal. Diez contribuciones defensivas. Seis despejes.

Manu Sánchez (6): Correoso, aplicado y sabiendo sufrir.

Raghouber (5): Que un pivote defensivo, jugándose lo que se jugaba el Levante, realizase solo tres contribuciones defensivas habla mucho (y mal) de su partido. Ganó cuatro de seis duelos, pero a veces daba la sensación de no estar donde más falta hacía.

Olasagasti (9): El alma máter de este Levante. Todas las jugadas de peligro pasaron por sus botas. Se sintió dominador y manejó la circulación a su antojo. Supo detectar las carencias del rival. Especialmente decisivo con sus pases filtrados a la espalda de la defensa, como el del penalti anulado o el del gol de Iván Romero.

Pablo Martínez (5): Salvado por la campana. Lo que habría supuesto para el capitán ese penalti. Le aprueba su capacidad de repetir esfuerzos y trabajar para el equipo.

Tunde (4): Demasiado impreciso. El Sevilla salió con un doble lateral y eso le obligó a jugarse el uno contra uno de manera constante, casi siempre en inferioridad. 13 toques, dos fallidos y cuatro pérdidas de posesión. Salió lesionado en el minuto 40.

Iván Romero (10): Omnipresente. Todo lo hizo bien. Es el fiel reflejo de lo que la afición granota exige. Ímpetu, sacrificio, pundonor y trabajo, pero también calidad en metros finales. Nunca da un balón por perdido. Dos goles que devuelven la vida al Levante.

Carlos Espí (5): Lo de hoy también habla de las esperanzas que hay depositadas en él. Hizo un trabajo colectivo sensacional, con un gran ejercicio de sacrificio, pero se le bajó la persiana cada vez que se ponía de cara a gol. Se acabó la racha. Llevaba siete goles en seis partidos, pero hoy no pudo ser. Falló dos clarísimas, de las que no suele errar... pero su sacrificio fue encomiable.

Suplentes

Víctor García (7): Lo dio todo. Su entrada fue todo un caramelo para su equipo. Entrega, trabajo, saber estar... Ganó el 100% de los duelos aéreos. Solo perdió un lance terrestre en todo el partido.

Arriaga (8): Qué galopada. Vaya autopase. Qué carrera. Qué generosidad para regalarle el 2-0 a su compañero. Menudo contragolpe para matar el partido.

Carlos Álvarez (6): El Levante parecía dar un paso atrás y falto de ideas, pero su mera presencia sobre el césped le dio más dinamismo al equipo.

Etta Eyong (-): S.C.