Quién es Adolfo López, el médico del Levante con un tatuaje del Betis

Álvaro Borrego 23 ABR 2026 - 20:32h.

Se trata de Adolfo López y dejó una de las imágenes más curiosas de la jornada

El Big Data predice el final de la lucha por Europa... y por la permanencia

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La lesión de Kareem Tunde dejó una de las imágenes más curiosas de esta jornada 32 de LALIGA Ea Sports. El extremo levantinista tuvo que abandonar el terreno de juego antes del descanso, teniendo que ser atendido por los servicios médicos del Levante. Una imagen que no pasó desapercibida y generó cierta expectación en las redes sociales, dado que uno de los que atendió al futbolista apareció... con un tatuaje del Real Betis en el tríceps izquierdo. A partir de ahí surgieron muchas preguntas. ¿Quién era? ¿Por qué llevaba la doble B verdiblanca tatuada? Incluso hay quien habló de una imagen retocada, pero no. Se trata de Adolfo López, bético y ahora trabajador granota.

Él es traumatólogo especializado en rodilla y lesiones deportivas que desde principios de año trabaja para el Hospital Ribera IMSKE, empresa que gestiona los servicios médicos del Levante. Su trabajo, como él mismo describía, se centra en el diagnóstico y tratamiento de la patología del miembro inferior, con especial énfasis en lesiones de ligamento cruzado anterior y otros ligamentos, lesiones musculares y tendinosas, así como las lesiones de menisco y cartílago.

Bético de cuna, se graduó en Medicina por la Universidad Católica de Valencia y posteriormente realizó su la especialidad en Suecia. Completó su formación con un Fellowship en Cirugía de Rodilla y Artroscopia en el Centro de Excelencia FIFA de Estocolmo. En 2023 realizó una etapa de colaboración en las categorías inferiores del Real Betis y siguió creciendo de la mano de un club femenino de Suecia, habiendo sido también médico de la selección sub19 de Suecia. Completó su formación con un Fellowship en Cirugía de Rodilla y Artroscopia en el Centro de Excelencia FIFA de Estocolmo. En colaboración con el citado centro y con el Instituto Karolinska, desarrolla actualmente proyectos de investigación sobre lesiones del ligamento cruzado anterior en futbolistas.