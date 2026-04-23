Pepe Jiménez Sevilla, 23 ABR 2026 - 17:37h.

García Plaza lo tiene claro: "Si ganamos, es un paso brutal; porque con el ambiente del otro día, no vamos a perder"

Levante y Sevilla, ante una verdadera final este jueves

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El Levante y el Sevilla, a través de sus medios oficiales, han confirmado sus respectivas alineaciones para el importantísimo encuentro de este jueves. Ambos conjuntos, como se esperaba en la previa, se presentan con pequeñas novedades en el Ciutat de Valencia.

Lo hacen, además, sabiendo que cada decisión puede ser definitiva este jueves. Si el Levante consigue vencer al Sevilla se enganchará, con mucha fuerza, al tren de la salvación tras la victoria del Elche este pasado miércoles, mientras que si los de García Plaza suman de tres darán, según su entrenador, "un paso enorme" en la pelea.

El once del Levante ante el Sevilla

El conjunto granota llegaba a la cita tras ganar dos de sus últimos cinco encuentros, empatando otros dos y perdiendo uno único ante el Getafe. En el Ciutat de Valencia los de Luis Castro se han hecho fuertes y para la ocasión solo deja sin oportunidades a los ya conocidos lesionados Roger Brugué y Unai Elgezabal.

La alineación del Sevilla ante el Levante

Por su parte, el equipo de Luis García Plaza viajó este miércoles a Valencia tras vencer al Atlético de Madrid en la última jornada, con Marcao y César Azpilicueta lesionados y Joan Jordán, junto a Adnan Januzaj, como descartes técnicos del entrenador.

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Teniendo en cuenta esto y las palabras en las que García Plaza reconocía que habría pequeños matices respecto a su última cita, el Sevilla parte con Odysseas, Juanlu, Castrín, Gudelj, Kike Salas, Manu Bueno, Agoumé, Oso, Isaac, Vargas y Akor.