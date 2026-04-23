Pepe Jiménez 23 ABR 2026 - 22:26h.

Mírala cara a cara, que es la Segunda

Varios aficionados esperaron a los jugadores del Sevilla para recriminarles su encuentro

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El Sevilla volvió a caer derrotado este jueves ante el Levante (2-0) en un encuentro condicionado por la "paupérrima", que así fue definida por García Plaza, primera mitad del conjunto hispalense. Tras la cita, un pequeño grupo de los casi 300 desplazados hasta Valencia, esperaron a los jugadores a la salida.

Enfadados, muy molestos con los jugadores, algunos aficionados del Sevilla esperaron a la salida a los jugadores, gritando continúamente y pidiendo que, tras el desplazamiento, diesen la cara.